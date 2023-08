Afectación del Canal de Panamá sería de US$200 millones: Jorge Quijano

Canal de Panamá. Foto: Daniel Gonzalez/Anadolu Agency via Getty Images. / Anadolu Agency

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Jorge Luis Quijano, administrador del Canal de Panamá de 2012 al 2019 aseguró que sí hay restricciones de tránsito al pasar de una capacidad de 36 a 32 embarcaciones a diario, “el Niño que debe pegarnos no solo a panamá, sino a Colombia, Ecuador y Perú, normalmente pega a esa franja, y se puede poner peor el próximo año”. Aseguró que no es cierto que el canal esté parado por completo, “se sigue transitando 32 al día. También se ha dicho que hay cientos de buques esperando en ambas bahías, eso no es así, pero sí hay una cola importante de unas 125 embarcaciones”, algo que considera, es anormal porque se baja la capacidad por escasez de agua.

Planteó que el panorama a futuro dependerá del comportamiento de El Niño, porque dice que, si se parece al de 2016, se podría dar una reducción adicional en número de tránsitos, “el canal no solo se suple de agua de los lagos del canal para el tránsito, sino que también para el consumo en un 60% para la población del país; hay que privilegiar el consumo humano y después para el Canal”.

Resaltó que ahora el Canal tiene una tercera exclusa, lo cual permite mayor tránsito, pero que el futuro podría definirse en diciembre cuando se determine qué pasa con los lagos tras el desempeño del verano.

Sobre el impacto económico, dijo que no están teniendo impacto en la economía nacional, “los buques llegan, hay algunos en cola, esperan su turno y tienen que esperar dependiendo del buque, si se mantienen niveles bajos de tránsito diario, se comienza a perder ingresos para el canal”, pues detalla que el administrador actual dice que espera que el próximo año se tendrá una merma de US$200 millones al tener una proyección total de US$2.500 millones.