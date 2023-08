Conductores denuncian que ambulancias no están atendiendo urgencias

Cúcuta

Los pacientes de las diferentes EPS están denunciando que las ambulancias no estarían trasladando a quienes resulten afectados por accidentes locales o en el hogar, sólo a aquellas personas que sean víctima de un accidente de tránsito.

A esta situación, se suma la disminución en el precio del SOAT, que también estaría generando consecuencias en los centros asistenciales.

“Se han presentado varios accidentes de tránsito en Cúcuta y el área metropolitana, pero si no es un accidente de tránsito el paciente no es trasladado, el problema que se está presentando ahora mismo es que, tampoco se traslada a quien no tenga en su poder el SOAT o cuente con este seguro” dijo uno de los afectados

“También se está presentando que, con la reducción en el costo del SOAT, el proceso no estaría cumpliendo con todos los gastos en clínicas y hospitales, y esa misma situación estaría llevando a que las clínicas los rechacen o sea el mismo usuario quien pague por los servicios”, aseguró un conductor.

El Gobierno expidió el 16 de diciembre del 2022 el Decreto 2497 de 2022 con el cual se establecieron los rangos diferenciales por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).