Se mueve el sonajero político en Neiva, por la alcaldía de esta capital

No se descarta, nuevas declinaciones y más adhesiones.

Neiva

El candidato del Pacto Histórico, se bajó literalmente del bus y decidió declinar a la aspiración política para unirse a otro de los candidatos que esperan llegar a ser la máxima autoridad de la capital opita.

Zúñiga no solo retiró su propia candidatura, sino que también formalizó su adhesión al candidato Amín Losada, hecho que no cayó bien entre sus seguidores que aspiraban llegar hasta el 29 de octubre realizando acompañamiento al candidato, que aunque no empezó con favoritismo y grandes opciones, al menos esperaban dar la pelea.

De esta manera el mapa de las candidaturas a la alcaldía de Neiva queda de la siguiente manera: Germán Casagua Bonilla, de Acciones por Neiva; Jorge Andrés Géchem, del movimiento Es Entre Todos, y Germán Rodríguez, de Chicho Avanzando Ando, Yilber Saavedra, del movimiento Transformemos; Camilo Manchola, de Una Nueva Neiva; Héctor Javier Osorio Botello, del Nuevo Liberalismo; Dagoberto Marín, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Camilo Manchola, de Una Nueva Neiva; Wilmer Elí Charry, del partido Ecologista Colombiano; Wilker Bautista, de Por La Vida en Neiva.

No se descarta que en el trascurrir de los siguientes días, algunos candidatos de poca opción, se registren nuevas declinaciones y más adhesiones a los candidatos con mayor fuerza electoral.