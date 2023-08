Fin al caso Julián Quiñones: Siempre le dio prioridad a Colombia, pero no fue considerado

La novela habría llegado a su fin. Julián Quiñones definitivamente hará caso omiso a lo que pueda pasar en la Selección Colombia y aceptará el llamado del entrenador Jaime Lozano para representat a México, el país que le dio la oportunidad de llegar al profesionalismo y en donde es actualmente gran figura.

El periodista Raúl Méndez habló en Deportes Caracol Sábado sobre cómo Quiñones llegó a tomar la decisión de representar al Tri, más allá del reciente interés de Néstor Lorenzo en contar con sus servicios, y dio detalles sobre cómo avanza su proceso de nacionalización.

Incluso aprovechó para referirse al apoyo que ha recibido el delantero payanés desde territorio mexicano, aunque aclaró que su llegada al combinado nacional será para aportar en la medida de lo posible sin tener que cargar con la responsabilidad de ser el goleador absoluto.

‘Boom’ en México

Méndez indicó en un primer momento que la emoción por Julián Quiñones viene desde hace algunos años, más exactamente cuando comandó el bicampeonato del Atlas. Aunque recordó que a su llegada al país de la mano de Tigres, se le veía talento, pero le falta consagrarse.

“Él llegó joven a México, fue a Tigres, que es un equipo que firma jugadores jóvenes y los presta. Parecía que Quiñones no encontraba su rumbo y es cuando aparece el Atlas, que le da la oportunidad y se transformó. Desde que llegó se veía interesante, pero no daba ese último paso, no crecía, pero allá se convirtió en un extraordinario jugador”, afirmó.

Y complementó: “Ese Atlas defendía bien, pero al atacar la fórmula era: ‘Denle la pelota a Quiñones”. Él te generaba jugadas de gol con asistencias o los hacía. Cargó al Atlas bicampeón”.

Nacionalización y a jugar

“Ya tenía la parte final del trámite. Inclusive se necesita ese documento para hacer el cambio de nacionalidad ante la FIFA y entendemos ya está el proceso. Antes se necesitaban cinco años de residencia interrumpidos para obtener la doble nacionalidad, hace algunos años se redujo a solo dos años”, informó el periodista Raúl Méndez.

En este orden de ideas explicó que Julián, a raíz de sus brillantes actuaciones en la Liga MX, vivió meses “desgastantes” porque confiaba en el llamado de Colombia, pero nunca llegó. Extraoficialmente se supo de que una vez fue bloqueado, pero no terminó siendo llamado; nuevamente habría sido bloqueado, esta vez por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias, pero el jugador ya está comprometido con México.

“A pesar de destacar, en Colombia no tenía la misma trascendencia e impacto para que se viera reflejado en una convocatoria... Extrañaba que a pesar de que Colombia tiene grandes delanteros en Europa, Quiñones no recibiera una oportunidad y a él lo fue desgastando”, reveló.

A raíz de lo anterior, Diego Cocca, quien sustituyó en el banquillo técnico al Tata Martino, tomó las riendas del seleccionado y se encargó de acercar a Quiñones, teniendo en cuenta que lo dirigió en Atlas. “Él quiso esperar por si llegaba el llamado de Colombia y al darse cuenta de que no era tenido en cuenta, estaba consciente de que elegiría a México”, agregó.

Así las cosas, el nuevo seleccionador espera por su atacante: “Con Jaime Lozano hubo un acercamiento, aunque en Colombia le habían hecho un bloqueo. Él ya tenía tomada la decisión, incluso el trámite está abierto en la FIFA para que el jugador haga el cambio de nacionalidad. Siempre le dio prioridad a Colombia, pero al ver que no sería considerado se decidió por México”.