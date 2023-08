¿Cuántas tazas de café debería consumir al día? Esto dicen los expertos

El café colombiano es altamente reconocido en distintas partes del mundo por su calidad, aroma, sabor y textura y tan solo en 2022, se registró una producción anual de 11,1 millones de sacos de 60 kilogramos en el café arábigo suave lavado, según lo expresado por la Federación Nacional de Cafeteros - FNC.

Además de ser uno de los países con mayor índice de exportación en este producto, los colombianos también se caracterizan por beber café en diferentes momentos del día, incluso acompañan esta bebida con varios alimentos, especialmente con pan o galletas, pero ¿cuántas tazas se deberían tomar?

Estas son las tazas máximas de café que debería beber

Por años, científicos y doctores han estudiado los beneficios y contraindicaciones de beber café en exceso; por ejemplo, en el Quindío, los caficultores le aseguraron a Caracol Radio que, en promedio, consumían entre 14 a 20 tazas de café, mucho más que lo recomendado por expertos.

Y de acuerdo con datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud - OMS, se deben ingerir hasta 400 miligramos de cafeína, es decir, de 3 a 4 tazas diarias, esto para evitar enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Adicional, en caso de que se necesite beber un café más cargado, se recomienda entonces reducir la cantidad de pocillos para no tener contraindicaciones.

Por su parte, otro tipo de estudios hechos por la Sociedad Española de Cardiología - SEC, advierten que, las personas hipertensas o con enfermedades cardiacas pueden “tomar, en principio, hasta 4 tazas de café”. Asimismo, Enrique Galve, presidente de la sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca, de esa entidad, confirma que por el momento “no se ha podido evidenciar un carácter nocivo en relación con la patología cardiovascular”.

¿Cuáles son los beneficios de tomar café?

Recientemente, la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, reveló que las personas bebedoras de café reducen sus probabilidades de morir a causa de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes y enfermedades renales.

Asimismo, el National Institute of Healt - NIH de Estados Unidos, respaldó esta información en una investigación publicada en la revista médica ‘The New England Journal of Medicine’, donde se analizaron a más de 400 mil personas bebedoras de este producto y concluyeron que, además de las enfermedades mencionadas anteriormente, también reducían la taza en un 14% de obtener tumores e infecciones.

De igual manera, la American Heart Association - AHA, demostró que la ingesta regular del café evita desarrollar insuficiencia cardiaca.

Contraindicaciones de tomar café

Finalmente, aunque existen estudios certificados que indican que se debe consumir máximo entre 3 a 4 tazas de café, es importante no exceder esta cantidad porque puede tener efectos secundarios en su cuerpo; por ejemplo, temblores, insomnio, mareos, dolores de cabeza, entre otros.