La hipertensión; “el asesino silencioso”

Falla cardíaca y accidente cerebrovascular; afectaciones de la hipertensión.

La hipertensión arterial es el comúnmente llamado “asesino silencioso” esto se debe a que es una enfermedad que no presenta grandes síntomas, sin embargo, si genera daños en el cuerpo. Esta no es otra cosa que la elevación de la presión arterial, puede estar dada por varios factores, pero en la mayoría de los casos no está clara la causa exacta de ella, algunas de las afectaciones que trae es la falla cardíaca y los accidentes cerebrovascular.

