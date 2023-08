Candidato a la Alcaldía de Pereira asegura ser víctima de amenazas en su contra

Pereira

En diálogo con Caracol Radio, el candidato a la Alcaldía de Pereira Mauricio Salazar expresó que desde hace varios días fue conocedor de una solicitud que realizó la Fiscalía General a la Unidad Nacional de Protección para que se le implemente, de manera urgente, un esquema de seguridad, ya que según indicó, la entidad habría recibido denuncias de los riesgos que estaría registrando el candidato para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.

“Yo he sido víctima de amenazas, de hecho la Fiscalía General le pidió a la UNP que me implemente un esquema, ellos han oficiado que lo hagan de manera extraordinaria y urgente, ya que ellos efectivamente tienen denuncias que como hay riesgo en este proceso electoral, sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección”, mencionó.

Mencionó, además, que actualmente algunos candidatos no cuentan con las garantías que se requieren para disputar de manera limpia la contienda electoral.

“Garantías en el sentido de que hayan condiciones de igualdad para todos no, la Alcaldía hoy está en modo campaña, están llevando obras a las comunidades pero a cambio de que los líderes se amarren a la campaña, y el mismo alcalde está condicionando la prórroga de los contratos de prestación de servicio para que los contratistas estén acompañando a su candidato”, agregó.

A esto se suma la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo ante la probabilidad de que se registren hechos de violencia antes y durante los comicios, por lo que continúan solicitando a las autoridades que se tomen medidas para garantizar la seguridad y la sana disputa electoral.