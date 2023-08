Reyes y su mensaje al América tras los incidentes: “Hay que tener un poco más de calma”

Arturo Reyes comenzó su tercer ciclo en Junior de Barranquilla con un empate, frente a La Equidad, y una victoria, después de ir perdiendo 0-3, frente a América de Cali, en un partido que el entrenador samario calificó como “bisagra”.

Después de conseguir la primera victoria en el semestre, Reyes habló con El Alargue de Caracol Radio y reconoció que no esperaba volver al banquillo del conjunto tiburón, teniendo en cuenta que, hace menos de 5 meses, estaba dirigiendo del Junior.

“No teníamos en la cabeza regresar a Junior tan rápido, estábamos pensando en que se podía abrir algo internacionalmente y estábamos muy pendientes de eso en estos cinco meses, pero el fútbol es tan cambiante y tan complejo que no me lo esperaba. Ustedes saben que yo tenía un vínculo todavía en la parte económica con el club y Don Fuad me llamó para que diera una mano, que en estos momentos el club estaba pasando por una situación deportiva difícil y no pude decirle que no”, declaró Reyes.

La remontada contra América

“Esa es la palabra que yo utilizo, que este puede ser un partido bisagra, tiene todas las características para serlo. El equipo venía con muchos inconvenientes, yo diría que de autoestima también, pero estos resultados hacen que el grupo esté más tranquilo, que su afición también sepa que estos jugadores pueden hacerlo, pueden mejorar y deben mejorar”.

Deiber Caicedo

“Yo lo tuve en el Mundial Sub 20 de Polonia, es de esos jugadores que son agradable para la afición y para la gente verlos jugar. Es un muchacho correcto, serio, no tiene problemas de ninguna especie en la parte personal, es un muchacho dedicado a su trabajo. Ha tenido una experiencia buena de jugar en los Whitecaps de la MLS, entonces yo creo que nos viene a aportar, está contento en la ciudad. Esperemos que, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, siga mejorando, siga conociéndose con sus compañeros y nos pueda brindar muchas alegrías como las del miércoles”.

El presente de Junior

“El equipo venía muy golpeado en la parte mental, como nos pasa a todos cuando las cosas no están bien, se entra en ansiedades. Lo primero que hemos hecho con ese diagnóstico es tratar de hacerlos sentir bien, que se sientan jugadores de fútbol con capacidad. La lucha aquí no es contra el rival, en estos momentos donde ha habido tanto resultado no tan bueno, creo que lo mejor es centrarse en lo que uno puede hacer”.

Los incidentes post partido

“A mí me parece que todos tenemos que poner de nuestra parte, esto es un espectáculo precisamente y debemos tomarlo como tal, cada uno en su rol. Hay que tener un poco más de mesura, de tranquilidad. Yo me imagino que para los jugadores de América era un momento emotivo también, todo lo que había pasado en el partido. Pero hay que pensar bien las cosas, hay que tener un poco más de calma para la toma de decisiones. Esperemos que eso no vuelva a suceder en ningún estadio”.

Escuche la entrevista completa