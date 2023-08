Gamero estalló contra un periodista: No vinimos a tirarnos, vayan a ver a Paredes y Vargas

En la séptima jornada del fútbol colombiano, Deportivo Cali empató a cero con Millonarios en el Estadio de Palmaseca. Fue un clásico empañado en continuas infracciones, lesionados (un par en el azul) y hasta un expulsado (Teófilo Gutiérrez). El resultado casi que pasó a un segundo plano.

En conferencia de prensa, el entrenador Alberto Gamero apuntó fuertemente contra un periodista de la capital vallecaucana, quien afirmó que la hinchada azucarera se había ido “disgustada” del estadio por “la cantidad de veces, muchísimas, que los jugadores de Millonarios se tiraban al piso”. El samario indicó que se había ido “triste” por las lesiones de Juan Pablo Vargas y Luis Paredes.

Y es que ambos futbolistas serían baja para el clásico del próximo domingo 27 de agosto ante Atlético Nacional en El Campín. Paredes sufrió un esguince de tobillo y es cnfirmado que no jugará, mientras que Vargas tiene un problema de espalda y es duda.

Respecto al encuentro como tal, Gamero sentenció que fue sumamente “enredado”, aunque con la roja mostrada a Teófilo en el minuto 70 intentó “hacer variantes para conseguir un mejor resultado”. Finalmente felicitó a la nómina mixta por sacar un buen punto en su visita a Cali y aprovechó para llenar de elogios al arquero Álvaro Montero, que tuvo una destacada actuación e incluso fue premiado como la figura del encuentro.

Juego fuerte en Palmaseca

Análisis del partido: Empate que suma un punto. Fue un partido enredado, trabado, cortado por ambos equipos y ya después en los últimos minutos con un hombre de más, intentamos hacer variantes para conseguir un mejor resultado y no se pudo.

Cruce con un periodista por los lesionados: ¿El hincha del Cali se fue bravo? Yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados. Vaya a verle el tobillo a Paredes, vaya a verle la cintura a Vargas y eso no fue solo. Millonarios no vino aquí a tirarse, ese futbol no nos gusta, pero nos pegan. Ahí tengo los jugadores lesionados, ante Bucaramanga también. Esto no es que nos tiramos, es que los jugadores se están lesionando. Ahora ustedes no van a justificar lo que pasó con Teo. El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios sino con los que hacen los actos.

Situación médica de Luis Paredes y Juan Pablo Vargas: Lo de Paredes es seguro un esguince de tobillo y Vargas tiene un golpe en la espalda que no lo dejaba moverse. Vamos a ver cómo están para el día domingo.

Elogios al grupo de trabajo

Equipo alterno que cumplió: Rotar, esa palabra no la uso. Hoy fue un equipo diferente casi todo. Cali no jugó el fin de semana, nosotros sí, jugamos Copa y hay desgaste. Es aquí en donde hay preocupación. Hoy yo no sé si Vargas y Paredes puedan estar y nosotros estamos evitando lesiones. Si bien es cierto que el grupo podía venir, era un esfuerzo más que se estaba haciendo. Nacional también tiene dos partidos aplazados. Ellos (los jugadores nuevos) tienen que entender que están en Millonarios y que pueden jugar en cualquier momento como lo hicieron hoy. Hoy hubo muchos con muy buena personalidad como Arévalo, Kliver. Es un cambio, hay que oxigenar el equipo.

Brillante actuación de Álvaro Montero: Me voy contento con el rodaje del grupo porque venir a jugar contra el Cali que es un buen grupo no es fácil, hoy ellos compitieron, que era lo que yo quería. Nos llevamos el empate, pero esto es fútbol. El primer tiempo que se jugó un poco mas, Cali nos llegó y llegó por la pérdida de balón de nosotros y Álvaro fue importante. Para eso está un arquero, para salvarnos y hoy tuvo una noche muy buena y nos ayudó a que el primer tiempo quedara cero a cero. Cali fue más claro que nosotros el primer tiempo