Según Miguel Uribe, estos son los senadores que reciben ‘cupo’ de gasolina

En medio de la discusión del proyecto de ley que propone reducir el salario de los congresistas, se generó una polémica por cuenta de una declaración del Senado Jota Pe Hernández en la que dijo que hay congresistas que reciben “cupo” de gasolina y pago de peaje por parte de la UNP.

“Sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes (…) claro que los nombres se van a decir, cuando la UNP oficialmente me entregue los nombres”, dijo el senador Jota Pe Hernández.

Aunque el senador Hernández no entregó nombres, el congresista del Centro Democrático Miguel Uribe entregó relevó la lista de quienes, según él, reciben esos beneficios.

“Esta es la lista que tengo y seguramente Jota Pe nos la va a comprobar cuando le llegue su derecho de petición. Primero, son los cinco senadores de las FARC-Comunes, yo me pregunto si uno siendo senador ganándose esta plata no puede ganar la gasolina, porque otros sí y ellos no, (…) y estos son los siguientes: Aída Avella, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, Humberto de la Calle, Aida Quilcué y Robert Daza”, dijo senador Miguel Uribe.

Ante las declaraciones de Miguel Uribe, varios de los senadores mencionados se pronunciaron. El congresista Robert Daza señaló: “Es una infamia que aquí, públicamente, el senador Miguel Uribe diga que este senador campesino está recibiendo gasolina, que me demuestre, que me ponga un sólo recibo al publico donde yo he recibido una gota de gasolina para el transporte que yo tengo que hacer”.