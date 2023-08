Repudio por homicidio de líder comunal en la ciudadela Juan Atalaya

Cúcuta

Los líderes comunales de la ciudadela Juan Atalaya manifiestan su repudio al homicidio de Yorladis Ayala, secretaria general de la Junta de Acción Comunal del barrio Sabana Verde, en medio de un hurto a su vivienda.

Esto se suma a otros hechos de violencia que han segado la vida de niños, jóvenes y adultos en los diferentes barrios de las comunas 7 y 8.

“Lamentable lo que está ocurriendo en la comuna 8 en cuanto a la inseguridad, rechazamos de manera contundente cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, un violencia en la que están cayendo tanto niños, como jóvenes, como lo era Yorladis, quien desempeñaba un excelente cargo como secretaria de la junta.. Ahora no se puede tener un medio de transporte, un celular, un negocio, porque ya es objeto de que entren hasta su residencia y le roben todas sus pertenencias y atenten contra su vida” dijo a Caracol Radio Ana Karina Barbosa, presidenta de la JAL de la comuna 8.

Piden garantías para el ejercicio de su labor y aseguran que a pesar de las mesas de trabajo desarrolladas con las autoridades, no se ha podido mitigar el incremento de la delincuencia en sus barrios.

“Nos hemos reunido con la secretaría de seguridad y nos dicen que no cuentan con un pie de fuerza que están solicitando, pero no es solo pie de fuerza, porque no necesitamos un policía para cada ciudadano, pero sí que el gobierno nacional vea con preocupación lo que está pasando en la ciudad. No queremos más sangre de niños, de inocentes, de líderes sociales, es una compañera que tenía un proyecto de vida muy grande y es inconcebible que nos estemos matando” agregó Barbosa.

Líderes comunales de los barrios Los Almendros, La Victoria, Atalaya I y III etapa lideraron una movilización en rechazo a la violencia y específicamente en contra de los niños.