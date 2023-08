Preguntas de la semana: salud del presidente y crisis en infraestructura

En Hora20 arrancamos con el análisis a las preguntas que surgen al inicio de la semana: las dudas que hay sobre la salud del presidente, los reclamos de la oposición y al tiempo las posibilidades del regreso de Laura Sarabia al gobierno. Después las preguntas que surgen sobre la infraestructura vial en el país, los derrumbes, puentes rotos y trancones eternos es el panorama en las carreteras.

Pasemos a las preguntas que surgen tras la caída de los últimos puentes en el país y de algunos fracasos en obras de infraestructura que han sido crónica de un fracaso anunciado, pues las denuncias de las comunidades y de los expertos sobre los riesgos de un colapso son poco escuchadas, alertas que terminan convirtiéndose en una realidad como ha sido el caso de la caída de los puentes del Alambrado entre Valle y Quindío y el puente Los Grillos en la vía La Cusiana, la ruta alterna a la ya vía dolorosa que ha representado la carretera que conduce al Llano. Los cierres representan pérdidas por el orden de $50 mil millones al día en una vía por la que transitan semanalmente 1.300 toneladas de cerdo, 1.200 de pollo y donde por estos días debe salir poco más de 1 millón de toneladas de arroz.

Este panorama se da con frecuencia en el país, la caída de otros puentes como Hisgaura, Chirajara, Charte, Los Garzones y Guayepo son una muestra de algunos de los fracasos del país en infraestructura, pues cerca del 40% de los puentes del país necesitan reparación. Esto sumado a las malas condiciones de algunas vías como es el caso de la Ruta del Sol, donde algunos tramos se convierten en una trocha, pues según Invías solo el 10 por ciento de los 206 mil kilómetros de carretera del país, están en buen estado. Por otro lado, están las afectaciones por cuenta del clima, de las lluvias y de la inestabilidad del suelo que llevan a la caída de material y bloquean la carretera como el caso de Rosas en Cauca, o de nuevo, la vía al Llano.

Desde hace varios años el país tiene una apuesta por mejorar la infraestructura vial a través de las vías 4 y 5G. De las primeras, seis ya se han entregado, 13 tienen avance de más del 80% y han inyectado a la economía $42 billones, mientras que de las 5G ya se registran inversiones por $9,2 billones en siete proyectos de la primera ola; obras que resultan clave para un país que ocupa el puesto 56 de 62 en términos de competitividad en infraestructura, donde cada tanto se caen puentes, se cierran vías y donde el único responsable de los fracasos es la naturaleza y las condiciones geográficas.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, señaló que, ante las ausencias del presidente, se pierde capital político de manera Insulza, “el presidente, el tema del cáncer, el tema de la cabeza en 2015, hospitalizado en Italia, ha tenido quebrantos de salud y no es la persona con mejor salud, con lo cual, la gente especula”, en sentido, cree que lo ideal es tener un mejor manejo de comunicaciones.

Para Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y columnista, detalló que en el caso de un eventual regreso de Laura Sarabia al gobierno no hay ninguna medida jurídica que lo impida, pero sí cree que este movimiento tendría un lastre de orden político, “no hay antecedentes de que alguien salga en escándalo, esté procesada e investigada y se le rehabilite su cargo”, aunque dice que se ve desespero, una falta de jefe de gabinete y eso se le traduce en problemas de agenda.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, planteó que la dignidad del presidente debe ser respetada y que se debe dar el beneficio de la duda, “pero él no se ayuda mucho, la respuesta que da con el tema de la Andi de una encerrona, eso no suena creíble porque Petro se ha caracterizado por ser y plantarse ante un auditorio, es extraño que no va a la Andi porque el auditorio le era adverso cuando se ha enfrentado con valentía ante complejos escenarios”. En ese sentido, dice que es indispensable que el presidente Petro se explique, pero sigue abierta la pregunta de las ausencias e incumplimientos.

Heráclito Landínez, representante a la cámara por el Pacto Histórico, advirtió que el presidente está cumpliendo con sus funciones de Estado, pues resalta que el hecho de que falta a una reunión no quiere decir que no cumpla con su ejercicio como jefe de Estado, “pero la impuntualidad es una falta de cortesía que está mal vista por los ciudadanos”. De otro lado, señaló que los congresistas no pueden reducir que el presidente tenga una enfermedad, pues afirma que la salud merece respeto de todos los ciudadanos.

Sobre la crisis en infraestructura, Eduardo Behrentz, ingeniero civil, presidente del Instituto Colombiano de Aprendizaje, columnista en Portafolio y gerente de la misión logística del gobierno nacional, señaló que en las últimas dos décadas el país sí ha mejorado ante las obras 4G, el nivel de inversión, el rol de la ANI y la ley de infraestructura, “lo que se hizo fue importante y en la dirección correcta, pero el escándalo de Odebrecht dañó cierres financieros, se perdió la confianza y eso significó una mancha de lo que pasó con esos proyectos, pero no creo que ingeniería colombiana sea mala”.

Resaltó que el país debe seguir insistiendo en las vías por concesión, “el Estado no tiene la capacidad de estar solo, se necesita inversión del privado, no para todo son concesiones, pero el desarrollo se debe a eso. Las dobles calzadas se deben a obras de concesión, la armonía público-privada es fundamental para salir del actual panorama”. Por último, señaló que sí se enfrenta un problema en estructura de contratos.