Diego Corredor sobre el futuro del Huila: “El objetivo es clasificar y llegar a una final”

Con la caída del quinto técnico en las primeras seis fechas de la liga colombiana, Atlético Huila no fue la excepción luego de la renuncia de Néstor Craviotto. El nuevo entrenador de los Opitas, Diego Corredor, habló con El Alargue de Caracol sobre su llegada al equipo y el proyecto que espera poner en acción para salvarse del descenso.

Afirmó haber rechazado varias llamadas de diferentes clubes que se encuentran en situaciones similares a las del Huila y reiteró su agradecimiento a los directivos por confiar en su propuesta al firmarlo por más de seis meses. “Vi cosas diferentes, vi lo que me ha caracterizado a mí y con lo que me puedo desarrollar”, comentó respecto a las razones por las que aceptó el llamado.

¡BIENVENIDO DIEGO !



Diego Corredor asume desde hoy como nuevo Director Técnico del Atlético Huila.



Muchos éxitos en este nuevo proyecto dirigiendo al #EquipoDeTodos🔰 pic.twitter.com/sasOrZIAJQ — Atlético Huila (@AtleticoHuilaof) August 22, 2023

Actualmente, el equipo cuenta únicamente con 7 puntos y necesita mínimo 31 puntos para rescatar la categoría. “Hacer este puntaje en las fechas que quedan es mucho más del 50%, pero hay una nómina que se trató de reforzar”, señaló sobre las posibilidades que tiene de construir con lo que hay.

A pesar de las expectativas realistas, se mantiene positivo de lo que puede lograr junto al equipo en el largo plazo. “Independientemente de lo que pase vamos a clasificar y llegar a una final”, concluyó el director técnico.

Estas fueron las declaraciones de Diego Corredor:

Desventaja de llegar en el descenso: Primero que todo agradecido con la dirigencia del Atlético Huila, recibo una llamada ayer y como las conclusiones que sacamos yo la verdad estuve en equipos que están también comprometidos en el tema del descenso, inclusive en mejor situación y no las acepté. Ellos me llaman y en el transcurso de la charla, con todo lo que se habló y siendo consciente de lo que nos estamos jugando y también con mi carrera como entrenador me gustó mucho porque tuve la posibilidad de ver para dónde van ellos con la ida de Independiente de Valle. Desde hace mucho tiempo quería ir a verlo como fui a ver al Real Madrid y me encontré con un equipo con una estructura europea en Sudamérica y hablando con ellos ese es el proyecto que tienen en Colombia, que va a ser de tiempo pero que es un proceso, no es de la noche a la mañana que hay que buscar resultados en todos los aspectos, pero sentí ese apoyo en integrar una familia que, como lo veo allá también, de creer en lo nuestro, en el jugador de la cantera. Sentí que era el lugar y tomamos la decisión de acompañar al Atlético Huila en este proceso.

¿Ofertas de otros equipos? Tuve unas llamadas, pero no directamente de los dueños de los equipos, pero gente muy cercana a ellos que me insinuaron la posibilidad de ir, pero en ese momento no veía la posibilidad por muchos aspectos. En junio es muy complicado el tema de refuerzos, equipos también que hacen buenas campañas y salen cuatro o cinco jugadores que fue lo que me pasó también a mí en el Once Caldas a mitad de torneo, donde se van Marcelino, Méndez, Robert Mejía, Nelson Quiñones y después yo no tuve cómo reemplazar con la misma calidad y el mismo momento futbolístico que tenían ellos. Quise ser un poco cauteloso en eso, pero en este equipo, el Atlético Huila me llama, vi cosas diferentes, vi lo que me ha caracterizado a mí y con lo que me puedo desarrollar que son esos procesos y esperemos que me den los resultados, muestro el trabajo y se confíe para continuar por mucho tiempo.

Salvar a la categoría: Yo creo que eso fue lo que yo hablé, lo que saben ellos también de lo duro y complicado que está el tema, hacer este puntaje en las fechas que quedan es mucho más del 50%. Pero hay una nómina que se trató de reforzar, desafortunadamente el tema de Caicedo, de Germán Gutiérrez que tienen buena experiencia, llego y están en una situación de lesión, más complicado Germán que Caicedo. Pero hay nómina, en los partidos que he visto veo cosas importantes para poder sacar este proyecto adelante, pero sí se dejó claro el tema, por eso se habló de no firmar solo por un tiempo de seis meses porque es riesgoso para un entrenador también asumir esos retos y con un tema como el que está viviendo el Atlético Huila y ese fue el apoyo que hubo el compromiso de seguir por más tiempo independientemente de lo que pase pero estamos con el objetivo y la mentalidad de empezar a sumar de a tres y el objetivo es clasificar, independientemente de lo que pase vamos a clasificar y llegar a una final.