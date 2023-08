Juan Sebastián Cabal y Robert Farah participaran en los Juegos Nacionales 2023

Eje Cafetero

Los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah despedirán su carrera deportiva con los colores del Valle del Cauca, tras el anuncio de su retiro la semana pasada, la dupla confirmo que estará presente en los juegos nacionales y para nacionales del eje cafetero 2023 que tendrá lugar en noviembre.

La gobernadora del Valle Clara Luz Roldan demostró su admiración por los deportistas, ‘’La felicidad más grande que tenemos es que ya nos confirmaron, que vienen los dos y son unas medallas muy seguras con dos vallecaucanos que llevan a la región en su corazón. Cuando compiten por Colombia, son un orgullo para nosotros, no me los pierdo nunca cuando juegan, no importa la hora y madrugo a ver sus juegos con mucha felicidad”

Cabal también aseguró que, una vez finalizada su participación en este certamen, planea seguir trabajando en proyectos futuros con Farah, principalmente orientados a mejorar la estructura del tenis colombiano, pues aspiran a no ser los únicos en ganar un título como el del Grand Slam para la tricolor nacional.