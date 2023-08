La Gabarra celebra la vida después de 24 años de la masacre a manos de las AUC

Cúcuta

Con una movilización y jornadas culturales, la comunidad del corregimiento de La Gabarra en zona rural de Tibú realiza un sentido homenaje a las víctimas de la masacre ocurrida el 21 de agosto de 1999 a manos del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por medio de estas conmemoraciones quieren dar a conocer al país las diferentes historias de las familias golpeadas por la violencia en la región, en un hecho que aún no cuenta con la verdad total.

“Hoy estamos celebrando la vida con varias actividades para conmemorar este hecho que no puede quedar en el olvido porque no puede repetirse. Tuvimos una alborada con la banda del colegio y tenemos varias actividades con las víctimas, cada uno tiene su historia, de un hecho que Colombia no conoce en su totalidad, del que falta mucha verdad, ojalá estas conmemoraciones sirvan para ayudar a esclarecer lo que sucedió, porque eso fue una noche negra para este corregimiento” dijo a Caracol Radio Rubel Quintero, líder social del corregimiento de La Gabarra.

Por medio de estas jornadas, quieren enviar a Colombia un mensaje de resiliencia y de paz, un llamado a poner fin al conflicto, recalcando que todos los esfuerzos por conseguir la paz son válidos pero dando prioridad a las víctimas.

“Es un dolor que no ha subsanado, porque las víctimas siguen revictimizadas de alguna manera, se han firmado acuerdos que no se cumplen, se va un grupo y nace otro, entonces la zozobra y la situación de violencia continúan. Las víctimas siguen sin ser reparadas” agregó Quintero.

Entre lágrimas, las familias se movilizaron por el corregimiento y se reunieron a contar sus historias, recordando a aquellos seres queridos que fueron arrebatados de sus vidas por la violencia que ha azotado a la región del Catatumbo durante años.