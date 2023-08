Rey Tovar pide investigar a Dau por presunta omisión a conservar el orden público

Cartagena

El candidato a la Alcaldía de Cartagena, Rey Tovar, pidió al ente acusador investigar al alcalde William Dau al presuntamente omitir, retardar y rehusarse a la conservación del orden público, en el cumplimiento de sus funciones como mandatario distrital, conforme lo establece cada el Art. 91 de la Ley 136 de 1994.

Bien es sabido que Rey Tovar ha sido muy crítico, según explica, por la improvisación y la falta de autoridad de esta administración, que se ha traducido en inseguridad y muertes en la ciudad. En un nuevo capítulo de este fuerte enfrentamiento, Rey Tovar hizo un video frente a la Alcaldía rechazando una reciente actuación de la administración, que para él deja en evidencia la inoperancia del actual gobierno para defender a los Cartageneros, específicamente en el tema de la seguridad.

Rey Tovar envió un derecho de petición solicitando información sobre las acciones puntuales que ha realizado la administración en contra de la delincuencia que se ha apoderado del territorio.

La Secretaría del Interior solicita prórroga para responder y textualmente expresa: “para dar respuesta precisa y congruente a su solicitud, ha sido necesaria la consulta y recopilación de información distribuida en archivos físicos y digitales, así como la consulta a funcionarios y colaboradores al interior de la Entidad por lo que se requiere un término adicional”.

“Es inaceptable que la inoperante administración no responda a tiempo un derecho de petición tan sencillo sobre sus actos contra la delincuencia. Hoy piden una prórroga, lo que denota que no han cumplido con sus deberes, porque si estuvieran haciendo algo, la ciudad no estuviera a merced de la delincuencia y las bandas criminales”, fueron las palabras de Rey Tovar respecto al caso en cuestión.