“No quiero sobredramatizar el hecho”: Mac Master sobre ausencia de Petro

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que es costumbre que sea el presidente de la república quien clausure la Asamblea que se realiza cada año, de hecho, recuerda que hasta hoy, la única vez que no asistió un presidente, fue Juan Manuel Santos cuando se le presentó un problema médico, “el mensaje es difícil de entender, es llamativo y queremos entenderlo bien, no queremos quemar las naves de la comunicación, pero sí quiero insistirle al presidente que estas cosas son importantes y poder oírlo en otro evento”, pues señala que sí bien hay otros eventos como los encuentros con el Consejo Gremial, esta era la oportunidad de hablar con los representantes de los empresarios, “hubiera preferido que estuviera acá, pero no quiero sobredramatizar el hecho”.

En torno al balance de la Asamblea y el octavo Congreso Empresarial Colombiano, dijo que fue rico en términos de diálogos bilaterales entre empresarios y ministros, “contamos con la participación de 10 ministros, directores de entidades, de departamentos y funcionarios de la Presidencia, con lo cual, el propósito quedó cubierto”, además, dijo que hubo conversaciones que no se activaron en primer año y que en este encuentro sí se dieron como los temas ambientales que son importantes y de comercio exterior sobre incentivos a exportaciones, “ahí tuvimos gran éxito”, remarcó.

De otro lado, hizo referencia a la importancia de contar con la participación de representantes de las tres ramas del poder público, ya que por el evento pasaron representantes del poder judicial, unos 35 parlamentarios y los ministros en representación del Ejecutivo.

Sobre los temas que se abordaron, aplaudió asuntos como la necesidad de una reducción en la tasa de interés, la relevancia del efecto de las licencias ambientales en algunas obras de infraestructura y construcción, así como el reconcomiendo del gobierno sobre la importancia de la exploración petrolera, “es un paso en la dirección correcta y es distinto frente a lo que vimos en un momento, ese reconocimiento de alguna manera penetra el gobierno nacional que es una síntoma tranquilizante”, puntualizó.