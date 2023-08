Boca Juniors impide el pase de Sebastián Villa al Kasimpasa de Turquía

Sebastián Villa con Boca Juniors (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images) / Amilcar Orfali

Boca Juniors sigue interfiriendo en el futuro de Sebastián Villa. La incesante batalla podría dejar al colombiano sin equipo luego de que su búsqueda se viera frustarada por la disputa legal que mantiene con el club argentino. Cuando parecía que finalmente había concretado un acuerdo con el Kasimpasa, los turcos desistieron del contrato, dejándolo una vez más atado de manos.

Según información porporcionada por el Diario Olé, Villa ya tenía un acuerdo de palabra con el club europeo. Sin embargo, en las últimas horas, las demandas judiciales establecidas por Boca impidieron su fichaje en la Superliga Turca al considerlo miembro activo, por lo que si se va a otro equipo sin previa autorización, impondrían una demanda ante la FIFA.

El último partido oficial que disputó fue el primero de junio ante el Arsenal de Sarandí, donde jugó los 90 minutos de la jornada 19 de la Liga Profesional de Fútbol. Desde entonces no ha vuelto a tocar la cancha.

Tras la sentencia interpuesta por la justicia argentina que declaró culpable al futbolista de 27 años por violencia de género a su expareja sentimental, el cuadro Xeneize lo separó del plantel profesional y tiene prohibido participar en partidos oficiales. A pesar de que el jugador intentó defenderse bajo el argumento de que estaba siendo violado su derecho al trabajo, no recibió respuesta alguna y sigue sin la posibilidad de ser considerado agente libre.

Aunque estuvo entrenando con el Lanzarote de la quinta división en España, su contrato con Boca sigue vigente y de concretar un acuerdo con cualquier otro equipo, los argentinos podrían demandar, tanto al jugador como al equipo de destino. Es por eso que el Kasimpasa, para evitar cualquier tipo de disputa legal, decidió abandonar el proceso.

No obstante, el diario argentino aseguró que, legalmente, el equipo no puede bloquear su posibilidad de fichaje, pero sí podría lograr una demanda que resulte en un fallo que les beneficie económicamente con una multa, algo que el equipo turco no estaría dispuesto a asumir.