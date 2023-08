Viernes 18 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Susto, pánico, temor provocaron los sismos que se presentaron ayer jueves en Colombia y que fueron sentidos en el Quindío.

En el caso de Armenia, las personas que habitaban edificios altos en el centro de la ciudad salieron a la calle ante la fuerza de los temblores.

Las autoridades hicieron un barrido por todo el departamento donde se reportó pánico en los ciudadanos por los dos sismos que se sintieron al mediodía.

En Armenia, el único reporte de afectación es en una vivienda del barrio Niágara que resultado averiada después de los movimientos telúricos de 6.1 y 5.6 en la escala de Richter.

Javier Vélez de la oficina municipal de la Gestión del riesgo del Quindío señaló que a parte del reporte de Armenia sobre la vivienda con grietas no hubo otras afectaciones.

Por su parte Mónica Camacho, directora de la unidad de la gestión del riesgo indicó que ayer se suspendieron las clases en las instituciones educativas de los municipios del departamento.

El director de Geo amenazas del Servicio Geológico Colombiano John Makario Londoño explicó que luego del sismo de mayor intensidad de 6.1 grados, se registraron 41 réplicas derivadas de este temblor, la mayoría imperceptibles y de baja magnitud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los expertos en ingeniería de puentes y el contratista de la intervención del puente Barragán que comunica al Quindío con el norte del Valle determinaron que deben demoler una de las bases del puente para poder tener una solución definitiva

Así lo confirmó el alcalde del municipio de Caicedonia Carlos Alberto Orozco luego de visita de la gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, el mandatario manifestó su preocupación por que se bien hay una solución definitiva, la misma implicaría nuevamente el cierre total del paso de vehículos y personas.

El mandatario de esa localidad del norte del valle del cauca solicitó que, para no generar gran impacto en la región, solo se intervenga cuando entre en operación el nuevo puente el alambrado en el mes de octubre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Masiva participación de cafeteros en movilización de Armenia, exigen mayores garantías

Cerca de mil personas se manifestaron en las calles de la capital quindiana ante las dificultades económicas para el sector, en la movilización hicieron presencia delegaciones de los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima, Valle del Cauca y por supuesto Quindío.

Una mujer caficultora participante es Oneida González de Ansermanuevo del Valle quien indicó que están trabajando a pérdida puesto que el precio del café no es rentable. Explicó que no les genera ni los ingresos suficientes para pagar a trabajadores por lo que el panorama no es nada alentador.

El líder de caficultores del municipio de Córdoba en el departamento, Roberto Suescún, afirmó que hasta el mes de diciembre requieren un billón de pesos para sostener la cosecha ya que calcularon la cifra con base al precio actual del café y el costo de producción.

Otro de los caficultores participantes es Andrey Andrade del municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda quien indicó que no hay equidad en cuanto a la federación y los productores.

Resaltó que es fundamental la reestructuración y que desde la federación rebajen los sueldos de funcionarios puesto que ganan mucho más que ellos quienes son los que realmente se matan en el campo para generar recolección buscando alguna ganancia.

Finalmente, María Carmenza Aricapa de Quinchía Risaralda fue clara que el precio del café afecta en gran manera la economía de los caficultores.

Se refirió al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reestructuración del ente cafetero nacional y dijo que confía en que se haga en el menor tiempo posible.

Finalmente, los líderes de la movilización señalaron que si el gobierno no atiende el clamor de las bases cafeteras se irían a un paro nacional cafetero el 25 de septiembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más del 80% de los homicidios que se registran en Armenia se relacionan con el tráfico de estupefacientes

Fue lo que mencionó el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago reconoció la problemática de criminalidad relacionada con el ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales por lo que están priorizando los sectores con mayor dificultad.

Resaltó que entre las estrategias que han establecido para mitigar la problemática es la de comandos situacionales con el objetivo de reforzar la presencia institucional.

Recordemos que ya son 55 los homicidios que se han registrado en la ciudad en lo corrido de este año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De 12 proyectos de infraestructura educativa en el Quindío 11 ya han sido entregados en su totalidad

Así lo dio a conocer Luisa Fernanda Vanegas Profesional Senior 1 del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), quien informó que realizaron la entrega del colegio Ciudadela de Occidente para beneficiar a 1.160 estudiantes y profesores con una inversión total de 14 mil millones de pesos.

Dijo que la reciente entrega consta del aula de bilingüismo, Laboratorio, Cocina, Zona administrativa, Espacio recreativo y 44 baterías sanitarias. Recordó que en la ciudad hay 10 proyectos priorizados que representan 269 aulas entre nuevas, especializadas y mejoradas con un total de inversión de 77 mil millones de pesos.

Es de anotar que los dos proyectos restantes en el departamento tienen que ver con el Liceo Andino Santísima Trinidad en Filandia y Liceo Quindío en Salento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero seguirían en firme tras compromiso de Mindeporte

El Vice contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, y la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, y el Contralor Delegado para este Sector, Andrey Geovanny Rodríguez se reunieron con el objetivo de revisar con lupa el informe sobre el estado real y actual de las obras de infraestructura necesarias para las justas deportivas que se realizarán en el Eje Cafetero.

“Confiamos en la palabra del Ministerio del Deporte en el sentido de que tienen previsto el plan de choque, que tienen claro que hay unas obras que cuentan con retraso y que hay un compromiso para mantener la fecha de estas celebraciones”, expresó el Vicecontralor en funciones de Contralor General.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ministerio del Deporte e Indeportes Quindío firman convenio por más de 1.500 millones para el fomento de la recreación en comunidades, Los programas en cuestión son Hábitos y Estilos de Vida Saludables- HEVS, Escuelas Deportivas, Deporte Social Comunitario, y Recreación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El festival del maíz del corregimiento de Barcelona en Calarcá apunta a la reactivación económica

Mañana 19 y el domingo 20 de agosto se llevará a cabo la sexta versión del festival en el que los comerciantes exponen sus productos a base de maíz.

Daniel Cruz miembro del comité organizador del festival, dijo que es muy importante el espacio para la dinámica económica del corregimiento ya que no solo se benefician quienes son expositores sino todo el comercio alrededor del parque principal.

Fue enfático en afirmar que no son productores sino transformadores del maíz, pero ante el auge algunas fincas de la zona han optado por cultivar y vender a dicho comité.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este puente festivo será la gran caminata por los peluditos en Armenia

A partir de las 10 de la mañana este domingo 20 de agosto se realizará la movilización desde el parque de Los Fundadores hacia la Plaza de Bolívar de la ciudad donde habrá rifas de esterilizaciones, actividades recreativas y obsequios en general.

La organizadora animalista Ximena Padilla, invitó a la comunidad en general a sumarse a la actividad en compañía de sus mascotas con el objetivo de llamar la atención al cuidado y protección.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El lanzamiento del libro “Legado de un Visionario” Rodrigo Gómez Jaramillo, es una obra que reconoce y retrata los pensamientos del exgobernador, exalcalde y exsenador, quien fue un gran líder en el departamento del Quindío, recopilación de editoriales y columnas de opinión a cargo de Rodrigo Hernán Gómez hijo del exgobernador.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Regresan las presentaciones de la banda departamental de músicos del Quindío hoy viernes 18 de agosto a las 6 p. m., en la Plaza de Bolívar, frente a la Asamblea Departamental, y el día Domingo 20 de agosto en el corregimiento de Barcelona en Calarcá, en el Festival del Maíz, a las 3 p. m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, esta imparable Caciques del Quindío en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Fútbol de Salón Zona Norte que se cumple en el municipio de Marsella, Risaralda, en los dos primeros partidos goleo a sus rivales, primero 9 a 0 a Ingesika Futsal Club, de Venezuela, y en el segundo encuentro 6 a 2 a Manchester Tijuana de México, hoy jugara el tercer partido frente Tullis Vista Hermosa de Risaralda.

De otro lado en el fútbol, en el torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío jugará a las 8 de la noche como visitante en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla enfrentando al Barranquilla futbol Club.

Jueves 17 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío