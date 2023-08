Se estrenó la cautivante serie “Poker Face”

A quien no le gustaría saber si alguien miente, esta es la habilidad de Charle en la nueva serie original de crimen de Universal+ “Poker Face”, una envolvente puesta en escena con un gran elenco, que ubica al espectador como el principal testigo mientras la protagonista va desenmascarando culpables a punta de bulls#*ts, su palabra característica cuando descubre que alguien está mintiendo.

Con la increíble actuación de Natasha Lyonne, esta serie se sumerge en la vida de Charlie Cale, una ex jugadora de póker convertida en mesera de casino con un increíble don para detectar mentiras, su vida cambia por completo cuando su mejor amiga es asesinada de manera trágica. Gracias a sus habilidades, Charlie deberá luchar por su supervivencia en un emocionante juego de engaños y revelaciones.

El reparto lo conforma los invitados coprotagonistas de la talla de Adrien Brody (Ganador del Oscar por The Pianist), Joseph Gordon-Levitt (Batman: The Dark Knight Rises), Dascha Polanco (Orange Is the New Black), Benjamin Bratt (Miss Congeniality), Luis Guzmán (Wednesday), Nick Nolte (The Prince of Tides), Ron Perlman (Hellboy), Simon Helberg (Big Bang Theory) entre otros.

“Poker Face” es un viaje de aventuras que la llevará a recorrer Norteamérica resolviendo asesinatos y es que cuando Charlie estás huyendo, hay un nuevo misterio en cada esquínala, la serie se encuentra disponible en Universal+.