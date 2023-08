No se puede unificar criterio de distribución entre departamentos: Director DNP

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, planteó desde el octavo congreso de la Andi en Cartagena, que cuando se suman los recursos de inversión que existen en el país, las regalías, el presupuesto y se suma los recursos importantes de ciudades, el balance total para el 2024 es de $223 billones de pesos, “el PGN son $97 billones sumado es todo eso, se debe respetar autonomía de las ciudades y los gobernadores, porque el reto no es solo articular ministerios, sino la conversación con alcaldías y gobernaciones para que se dé concurrencia de recursos alrededor de proyectos estratégicos”, pues afirma que la función de un ministerio no es solo ejecutar presupuesto, “es llegar a acuerdos con regiones, trabajar con ciudades grandes e intermedias y todos los departamentos”.

Explicó que las ciudades grandes y medianas tienen autonomía, “las posibilidades fiscales de capitales e intermedias son buenas y tienen toda la autonomía fiscal”. En ese sentido, advirtió que los departamentos tienen margen fiscal mínimo, con lo cual, dice que los gobernadores tienen razón.

Sobre la Misión de Descentralización que se adelanta, dijo que se ha discutido cuál es el panorama de descentralización del Estado y la heterogeneidad, pues afirma que no se puede tratar de la misma forma al Amazonas y a Antioquia, “con el Sistema General de Participaciones se pensó que de alguna forma se comparan los departamentos, pero Amazonía y región pacífica no son comparables, son diferentes y por lo tanto, el sistema de participaciones debe decir algo de ese estilo”. Por lo tanto, dice que no se puede unificar el criterio de distribución entre departamentos, “en eso hay que avanzar y un punto de la misión es aceptar que somos distintos”. Por último, dijo que se le podría dar más autonomía fiscal a las grandes ciudades, pero sin más recursos del SGP.