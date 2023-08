“Hablan paja”: Rodolfo Hernández sobre su posible inhabilidad

Bucaramanga

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió a las recientes declaraciones de la procuradora Margarita Cabello quien aseguró que el hoy candidato a la gobernación de Santander tiene 3 sanciones y esto le impediría seguir en su campaña electoral.

Hernández dijo que hasta el momento no ha sido notificado por parte del ente de control y que de hecho, está a la espera de lo que diga el Consejo de Estado.

“No pueden suspender a personas elegidas por voto popular hasta que el Consejo de Estado no avale y estudie la resolución de la Procuraduría. Ella puede dictar todas las resoluciones que quiera, no me han notificado, primero hablan paja”, dijo.

Aseguró que de la mano de sus abogados, está preparando los recursos para defenderse frente a una posible inhabilidad que lo dejaría por fuera de las próximas elecciones del mes de octubre en las que aspira a la gobernación departamental.

“Hasta que no me notifiquen tengo tiempo para presentar el recurso ante el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy en eso. Que me notifiquen para defenderme”.

Por último y con papel en mano, recalcó que sí está habilitado para ser candidato a la gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Es que estoy habilitado, venga le muestro el certificado de hoy. No presenta inhabilidad especial aplicadas al cargo”.

Mientras la Procuraduría dice que Rodolfo Hernández tiene tres sanciones vigentes y esto implicaría una inhabilidad por tres años, sus abogados y el mismo candidato aseguran que su candidatura sigue en firme y seguirán interponiendo los recursos jurídicos necesarios que le permitan llegar a la gobernación de Santander.