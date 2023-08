Edificaciones no cumplen las normas de Sismo Resistencia en Neiva

Neiva

En su mayoría son edificios que no superan los cuatro pisos y casas que fueron una de las primeras que se edificaron en el centro de la ciudad y que hoy día, no solo no cuentan con la norma de sismo resistencia, sino que también son cometen delito de fraude en el sistema eléctrico.

Para Armando Cabrera, jefe de la oficina de gestión de riesgos de Neiva afirmo que “las primeras construcciones no se edificaron con las normas, para atender cualquier eventualidad de un temblor en un momento dado, como también las viviendas que fueron las primeras construidas que son hoy día grandes caserones no cuentan con esta exigencia”.

Edificaciones cono el Hospital de Neiva, el edificio de la gobernación y alcaldía entre otros, cuentan con las peticiones solicitadas. Las construcciones más recientes de edificios familiares también se han elevado con las especificaciones.

En los próximos días se harán visitas periódicas, a estas localidades para realizar revisión y exigir sean reforzadas, si así lo requieren este tipo de edificaciones, se pretende evitar tener desastres y perder vidas por causa de no contar con estas normas.