¿Qué pasó con la construcción de las Piscinas Olímpicas de la Unidad Deportiva de Ibagué?

Ibagué

Las veedurías de las obras de los escenarios deportivos de Ibagué aseguran que las obras de construcción de las Piscinas Olímpicas de la calle 42 no alcanzarían a entregarse este año.

En diálogo con Iván Avendaño, vocero de la veeduría en Ibagué Escenarios Deportivos Ya, sostuvo que en la obra hay poco personal y los trabajos se estancaron en el 39% de avance.

“Hicieron una nueva reprogramación, siguen esperando un plan de acción, las graderías van avanzando bien, pero vemos que hay muy poca mano de obra y eso limita los procesos de avance de los diferentes frentes de trabajo que tiene la obra”, dijo Iván Avendaño.

Avendaño además sostuvo que ver para creer, es la consigna porque mientras afirman que se van a entregar, los trabajos avanzan a paso lento “Se ha desembolsado cerca del 22% del contrato, se espera que se haga el acta 2 y se tiene una prórroga hasta el mes de noviembre, ese es el proceso que se adelanta”, indicó.

Posterior a este proceso, vendrá el llenado para determinar si existen fugas o no, luego se instalaría la baldosa “La esperanza se mantiene, pero hasta que no llegue la obra a un 95% uno no puede decir llegamos al otro lado”.

Se debe recordar que hace un mes la Secretaría de Infraestructura reveló que se le entregó más tiempo al contratista que desarrolla este proyecto para que termine los trabajos debido a que un nuevo sinestro sería catastrófico para el escenario.

“Yo no creo que ese escenario se logre entregar este año, la pregunta que hicimos es que va a suceder con el empalme con la nueva administración, la idea es que continue y no se acelere teniendo una mala calidad de obra”.

¿Qué dice la interventoría?

Hace unas semanas Fredy Pérez, interventor de las obras de las Piscinas Olímpicas de Unidad Deportiva de la 42, sostuvo que uno los problemas más grandes que ha tenido el proyecto ha sido la cimentación de la zona de las graderías donde se albergarán más de 1.500 personas, debido a que el suelo donde estará la estructura es un relleno que podría ceder y ocasionar un accidente.

Según Pérez, al superar esta situación, se considera que se salió de lo más difícil, por eso ahora se continuará con el vaso de la piscina donde se requiere que no existan fugas para que se pueda avanzar con pasos firmes de cara a la entrega este proyecto.