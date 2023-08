Michael Rangel se quedó esperando la llamada de América: Lastimosamente nadie se me acercó

Michael Rangel tuvo un importante paso por el fútbol Colobiano. En los últimos años ha sido fichado por importantes equipos como Santa Fe, Millonarios, Nacional, América y Junior e incluso con varios logró coronarse campeón. En el escenario internacional ha militado en Turquía, México y Ecuador.

El delantero de 32 años habló con El Vbar de Caracol Radio sobre su llegada al fútbol argentino. Arriba como préstamo del Aucas de Ecuador y estará por un año en Central Córdoba. El santandereano ya se encuentra en Buenos Aires y espera viajar este viernes a Santiago del Estero para tener el primer acercameinto con el equipo.

Rangel, expresó su deseo de regresar al América, pero reveló que a pesar de su relación con Tulio Gómez, no recibió ninguna oferta por parte de los Diablos Rojos. Asimismo, confirmó que ningún equipo colombiano manifestó su deseo de tenerlo de vuelta. A pesar de que en su momento el Bucaramanga preguntó por su situación, no hubo más conversaciones. “Nunca me hicieron una propuesta, ni me llamaron para contar conmigo”, aseguró Rangel.

Ante la ausencia de oportunidades para regresar a Colombia, se alista para debutar en el fútbol argentino. “Espero dar todo acá para poder figurar”, concluyó el delantero colombiano de 32 años.

Estas fueron las declaraciones de Michael Rangel:

Vinculación con Central Córdoba: Ya está todo listo, gracias a Dios, ya se firmó. Ahora necesitaba viajar hoy (jueves) en la mañana, pero por temas de lluvia, por mal tiempo no pude volar a Santiago. Esperemos que mañana (viernes) se pueda hacer.

¿Por cuánto tiempo? Estamos a un año de préstamo

¿Quería regresar al América? Quién no quisiera volver al América por el pasado que tuve, quedamos campeones con el equipo, me fue súper bien. Lastimosamente no se puedo porque nadie se me ha acercado. Desde 2019 nadie se me ha acercado a decirme que vuelva al equipo, no he tenido nunca llamadas de Tulio ni de ningún directivo. De hecho, yo estuve en Cali entrenando como 20 días porque siempre que estoy de vacaciones me voy a preparar allá con Palomeque, que ya lo conoce todo el mundo. Ha entrenado a muchos referentes en Europa, a jugadores colombianos.

Ofertas de otros equipos en Colombia: Se estuvo conversando con varios equipos, pero nunca se llegó a un acuerdo. Entonces decidí esperar, tomarme el tiempo y el tiempo es perfecto, se dio la oportunidad en Central Córdoba.

¿Por qué Central Córdoba? Porque se interesaron en mí, me llamaron, se pudo dar la operación y le apuesto a ese reto, yo soy un hombre de retos. Me gustan las cosas así entonces por eso vine y tomé la decisión de estar acá.

Realidad del Junior: La verdad no sabría qué decirte porque las temporadas que yo tuve cuatro veces tuve la oportunidad de quedar campeón con el equipo entonces no sé porque no les estarán dando los resultados porque hay muy buenos jugadores, son grandes personas y no sé por qué desafortunadamente no se le dan las cosas.

¿Oferta del Bucaramanga? Solo me llamaron una vez para preguntarme cómo estaba mi situación, pero de resto no volví a hablar con ellos, nunca me hicieron una propuesta, ni me llamaron para contar conmigo.