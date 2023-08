Masiva participación de cafeteros en movilización de Armenia, exigen mayores garantías

Armenia

Cerca de mil personas se manifestaron en las calles de la capital quindiana ante las dificultades económicas para el sector, en la movilización hicieron presencia delegaciones de los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima, Valle del Cauca y por supuesto Quindío.

Una mujer caficultora participante es Oneida González de Ansermanuevo del Valle quien indicó que están trabajando a pérdida puesto que el precio del café no es rentable. Explicó que no les genera ni los ingresos suficientes para pagar a trabajadores por lo que el panorama no es nada alentador. Aseguró que lo ideal es que suban el precio del café porque no hay ganancias y prácticamente pierden la cosecha ya que si no es por sus propios medios que se haga la recolección no es nada rentable.

Líderes cafeteros- Vanessa Porras Ampliar

El líder de caficultores del municipio de Córdoba en el departamento, Roberto Suescún, se mostró optimista por la participación de los caficultores que permite llamar la atención del gobierno nacional y federación. Indicó que es fundamental tomar medidas para mejorar las condiciones de los productores en las diferentes regiones del país.

Afirmó que hasta el mes de diciembre requieren un billón de pesos para sostener la cosecha ya que calcularon la cifra con base al precio actual del café y el costo de producción. Añadió que cuando menos producción hay la rentabilidad se va a pique ya que hay costos fijos, el incremento de fertilizantes y mano de obra lo que genera que no sea rentable el proceso.

Otro de los caficultores participantes es Andrey Andrade del municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda quien indicó que no hay equidad en cuanto a la federación y los productores. Resaltó que es fundamental la reestructuración y que desde la federación rebajen los sueldos de funcionarios puesto que ganan mucho mas que ellos quienes son los que realmente se matan en el campo para generar recolección buscando alguna ganancia.

Movilización de cafeteros- Vanessa Porras Ampliar

Finalmente, Maria Carmenza Ricapa de Quinchía Risaralda fue clara que el precio del café afecta en gran manera la economía de los caficultores. Aseguró que la problemática radica en la Federación y no en el gobierno nacional puesto que están tomando las acciones correspondientes. Se refirió al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reestructuración del ente cafetero nacional y dijo que confía en que se haga en el menor tiempo posible.

Las autoridades en el departamento entregaron un parte de tranquilidad durante la jornada puesto que se realizó de manera pacífica.

