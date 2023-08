Mac Master: “Tenemos que dar discusiones con el gobierno sin evitarlas”

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió al inicio de la Asamblea número 79 de la Andi y del 8 Congreso empresarial que se celebra por estos días en Cartagena y en los que asegura, se tiene el objetivo de abordar grandes discusiones que tiene el país, “hay una discusión pensando en el largo plazo, en el bienestar y siendo constructivos”, pues dice que ojalá esto se pueda lograr hacer con el gobierno y todas las instancias de la discusión como Congreso, Cortes y el Fiscal, “me voy a encargar de hacerle el ambiente amable a todos los visitantes tratando de dar discusiones que se deben dar sin evitarlas”.

Destacó que aspiran a tener un debate abierto, democrático, sin imposiciones y sin el ruido del clientelismo en lo relacionado con las reformas, “un diálogo en donde el gobierno entienda que el hecho de que no estemos de acuerdo no significa que seamos oposición”. Con lo cual, asegura que en el encuentro con el presidente durante la Asamblea, lo que buscan es tener mesas de conversación alrededor de los temas del país a través de un diálogo transparente y abierto donde se logren tomar las mejores decisiones, “si se logra solo eso, le hacemos un gran servicio al país”.

Sobre el reciente dato de crecimiento económico, dijo que el 0,3 por ciento del segundo trimestre es malo y aunque dice que la cifra estaba proyectada, se habla de las vulnerabilidades, “creíamos que se iba a presentar, esperábamos tener medidas contracíclicas que no se presentaron y hubo más bien paralización ante lo que debía hacer el gobierno”. En ese sentido, dice que debe haber una agenda de crecimiento económico en el corto plazo y una más estructurada en el largo plazo, “esa es la única forma de producir resultados sociales, no es muy obvio, pero sin crecimiento empresarial y en producción, no podremos hacer programas sociales; una cosa está relacionada con la otra y en mi presentación de mañana voy a tratar de demostrar que al final estamos hablando de lo mismo”.