Luís Díaz sobre el Junior de Barranquilla: “Me ponen a sufrir demasiado”

Luis Díaz es un referente colombiano en el fútbol europeo. Su gran adaptación al Liverpool de Jürgen Klopp le permitió tener una gran temporada, hasta la lesión que lo mantuvo fuera del final de la campaña anterior. Sin embargo, desde que regresó, ‘el Guajiro’ ha mostrado que está igual, o mejor que antes.

En una entrevista con ESPN, ‘Lucho’ hizo referencia al equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla. Comentó sobre la situación actual del equipo Tiburón, quiénes después de siete partidos aún no conocen la victoria. El extremo afirmó que intenta verse los partidos cada vez que puede: “Trato siempre de verlos en cada momento que puedo porque la diferencia de horarios es difícil”.

Sobre la mala situación, Luis Díaz aseguró que no la están pasando por un buen momento y, si bien es algo normal en los equipos, deben de revisar qué están haciendo mal: “Yo tampoco la estoy pasando mal con Junior (risas), me ponen a sufrir demasiado. No están pasando por un momento bueno, pero son momentos que le suceden a los equipos, son rachas, pero tienen que mirar que es lo que están haciendo”.

Por último, ‘el Guajiro’ no sólo reafirmó su amor por los Tiburones, sino que también deseó que salieran de esta racha: “No puede pasar un largo plazo y seguir en esa misma tónica, creo que es una mala racha, sé que van a salir de eso y que van a conseguir lo que quieren, ojala las cosas puedan mejorar, porque siento mucho amor por el club”

Díaz estuvo en el Junior desde el primero de julio de 2017, hasta el 10 de julio de 2019. En ese periodo de tiempo, el colombiano disputó 106 partidos, anotó 20 goles y dio 9 asistencias. Desafortunadamente, también sufrió dos expulsiones, una en la derrota 1-0 frente al Cali, y la otra en la victoria 3-1 ante Cerro Porteño por la Copa Sudamericana.

‘El Guajiro’ dio el salto al fútbol europeo después de su paso por el Junior de Barranquilla. Su destino fue Portugal, para militar en el Porto. Después de dos temporadas, salió con destino de Inglaterra, para jugar en el Liverpool, equipo actual del fútbolista colombiano.