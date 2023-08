Líder social y candidato a la alcaldía de Anorí denuncia amenazas de muerte

Antioquia

En las últimas horas, José David Hernández, quien es el representante legal de La Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste antioqueño, denunció que luego de oficializar su candidatura a la alcaldía del municipio de Anorí, recibió amenazas de muerte a través de un mensaje de texto que le llegó a su teléfono celular, estas al parecer, las habrían hecho presuntamente integrantes del Clan del Golfo.

Al parecer, la amenaza surge porque el hoy candidato a la alcaldía de Anorí y desde la Asociación Campesina él ha sido crítico y denunciado el microtráfico. Además, recalcó que le parece extraño que se hagan pasar el Clan del Golfo ya que este grupo no hace presencia directamente en el territorio y si por medio de estructuras que se crearon en el Valle de Aburrá que manejan el microtráfico en el área urbana.

“Los mensajes textualmente me decían que tenía que abandonar el municipio y que realmente era una situación porque me había metido con la economía de ellos y que tenía 24 horas para desocupar el municipio y que no era negociable y que no era negociable la estadía mía en el municipio”.

Según el líder y representante de los campesinos, luego de recibir estas amenazas informó a las autoridades y este miércoles fue citado a un consejo de seguridad en el municipio en donde explicó que tomó la decisión de no renunciar a su candidatura y tampoco abandonar el pueblo.

“Me llamaron al Consejo de Seguridad en el que estaba la policía, la SIJIN, la secretaria de gobierno y el Enlace Víctima a pedirme que cual era la decisión mía, si iba a abandonar el municipio y, pue sigo diciendo que los líderes no nos podemos esconder, los líderes tenemos que seguir adelante y seguir en el territorio para poder seguir ayudando a las comunidades”.

Por ahora las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estas amenazas contra este líder social partiendo de la base de que en la zona tiene una fuerte presencia el ELN y las disidencias.