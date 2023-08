Teófilo Gutiérrez pide a Luis Sandoval para la Selección Colombia

Teófilo Gutiérrez regresó al Deportivo Cali luego de un semestre en Atlético Bucaramanga en el que no tuvo mayor relevancia. En diálogo con Steven Arce para AS Colombia, el delantero se refirió a lo que le hizo tomar la decisión de volver al conjunto Azucarero, entre esas la felicidad que singnifió el título en 2021.

Asimismo, no dejó de lado la actualidad del Junior de Barranquilla, donde resaltó la labor que ha hecho Julio Comesaña en los últimos años y no ha sido valorada. También opinó sobre la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, un hombre al que conoce bien del paso de José Pékerman por el país, cuando Teo hizo parte de ese proceso.

“Volví por la historia. Es un club muy grande, es un club en todos los sentidos. No podemos dejar atrás lo que está pasando económicamente, pero creo que es un club con muchos pergaminos, han pasado grandes jugadores, grandes entrenadores. Y bueno, tiene esa estrella, la gente de Cali está muy contenta con eso (...) Fue algo que esperaba y que mi familia también... Fui feliz en ese momento, más con un título, y porque el cariño de la gente es muy importante”, explicó Teo Gutiérrez sobre su regreso al equipo vallecaucano.

Lo que destaca del título con el Cali: “La combinación de juventud y experiencia. En ese momento tuvimos jugadores de mucha juventud como Luna, Velasco, entre otros, que aportaron mucho. Y el equipo lo supo aprovechar. En ese momento disfrutamos lo que hacíamos, nos encontramos como jugadores, como amigos, como compañeros dentro del vestuario. Después, cuando entrenábamos lo hacíamos con fluidez”.

Economía del equipo: “Es una situación que no podemos echarla a un lado, pero es un club con mucha historia, es un club que, si en algún momento llega algún buen empresario a comprarlo, no va a tener problema porque es un club con mucha historia acá en el fútbol colombiano e internacionalmente también. Es uno de los mejores clubes que yo personalmente he estado, por todas las instalaciones que tiene, por su parte médica, por la calidad de jugadores y por su estadio. Por su hinchada obviamente, no podemos dejarla a un lado porque es la esencia de uno como jugador”.

¿Está para ser titular? “Sí, el entrenador me lo ha hecho saber, mis compañeros también, con la bienvenida, con los entrenamientos. Uno lo disfruta en cada partido. Cuando uno va siendo consciente de eso, y va entendiendo el juego y va sumando minutos, eso te da fluidez, te da confianza y le da confianza al equipo”.

¿Le hubiera gustado jugar en un equipo de Bogotá? “Sí, sin duda. Siempre está la ilusión esa, pero feliz de haber estado en los equipos que he estado y que he podido disfrutar, ser feliz y hacer feliz a la gente”.

Junior de Barranquilla

¿Dolor por presente del Junior? “No es tanto doler, es mirar que no se hacen las cosas bien. Cuando no tienes un proceso es muy difícil. A veces no respetamos la historia, el pergamino y la experiencia de Comesaña, que ha ganado todo en Junior, que le ha dado mucho a Junior y a las divisiones menores. Y eso hay que saber entenderlo, solamente lo entienden los que juegan al fútbol. Es un entrenador muy capaz, que conoce muy bien la idiosincrasia del jugador costeño, de su Junior, de la gente. No es fácil porque el Junior no es para todo el mundo. Junior es un club muy raro, muy atípico para todos los jugadores esa camiseta pesa mucho, más por cómo la manejan los dueños, porque siempre quieren ganar, arman equipos para ganar y tiene a Fuad Char que es un dirigente muy importante a nivel de Colombia”.

¿Debería volver Comesaña? “Yo pienso que a veces no respetamos la historia, la experiencia. Ha pasado también con la Selección. No la puede agarrar todo el mundo. Para mí tiene que agarrarla gente con jerarquía, con experiencia, que conozca el ámbito de cómo el jugador colombiano se siente bien jugando a la pelota, porque la idea del jugador colombiano siempre es tener la pelota y hacerse fuerte de ahí para adelante”.

Relación con los dirigentes de Junior: “Mi relación con los jefes siempre ha quedado bien. Fueron muchos años de gloria, de títulos, de alegrías y que por encima de todo está el Junior. Mi relación con ellos siempre ha estado 10 puntos y más en estos momentos difíciles, en estos momentos tiene que estar todo sincronizado. En lo que podamos ayudar vamos a ayudar siempre”.

Selección Colombia

Néstor Lorenzo: “Tenemos que verlo. Él estuvo ahí con nosotros y conoce muy bien el proceso, el jugador costeño, el jugador de Bogotá, de Medellín, del Chocó, de Cali, el jugador paisa. Ojalá que, primero que todo, encuentre una base, que encuentre once jugadores que se compenetren muy bien, que tengan buenas sociedades, que tengan carácter como lo tuvimos nosotros, que tengan un buen líder, un buen capitán y que puedan disfrutar y hacerse fuerte de local. Solo con la localía vamos al Mundial. Ahí la perdimos la Eliminatoria pasada y eso nos va a costar mucho porque ya Ecuador se nos subió; Perú se nos subió, lleva dos repechajes. Ojalá que podamos encontrar el rumbo y encontrar esos once jugadores. No importa si juegan en el extranjero o acá en Colombia”.

¿Debió haber ido a la Selección cuando pasó por el Cali? “Yo estaba preparado, estaba listo, pero son decisiones del entrenador. Sí, claro (hubiera cambiado la historia). Claro porque jugábamos a las 3 en Barranquilla y ya uno conoce la ciudad, el clima, la cancha. No comparto que juguemos a las 6, no lo comparto nunca. Argentina juega siempre a las 6 y las 9 de la noche porque ya conocen el estadio, la cancha, todo. Nosotros a veces regalamos eso. Porque el calor no da solo en media cancha, ja”.

¿Le gusta la Selección? “Hasta ahora me ha gustado el proceso, porque han llamado casi a todos, es de mérito. Ojalá que estén muchos jugadores de Millonarios porque se lo merecen, han quedado campeón. Hay varios que juegan bien. A Llinás hay que soltarlo, está muy amarrado. Cataño que le pega bien a la pelota, necesitamos jugadores que le peguen bien”.

Chino Sandoval a Selección: “La selección tiene goleadores, más no tiene buenos jugadores adelante. Tiene buenos goleadores, pero necesitas tener uno atrás que les lleve la pelota, que le haga movimientos, que se asocie. ‘¿Otro Teo?’ Es difícil (risas), pero lo puede haber. Hay varios, no te quiero dar nombres porque después lo ensuciamos. Eso se trabaja, yo con Pékerman lo trabajaba, con todos los entrenadores que he tenido lo he trabajado, con Gallardo. La selección Colombia tiene que tener jugadores ya retirados que piensen en cómo ayudar al más joven”.

Luis Sandoval a la Selección: “Ojalá llamen a (Luis) Sandoval a la Selección. Lo veo entrenando y me acuerdo cuando tenía 20/23 años. Es un jugador joven que hay que cuidar, los brasileros se cuidan, ¿por qué nosotros no nos podemos cuidar? Todos comenten errores y todos merecen una segunda oportunidad. Él es un jugador con mucho talento que le falta a la selección”.

El balance de su carrera deportiva: “No me arrepiento de nada. Los compañeros acá en Cali siempre me recuerdan eso (el festejo de la banda de River con Rosario Central vs. Boca) y me maman gallo. Fue algo espontaneo, en el momento lo sentí porque soy hincha de River desde niño y cuando llego a River le cogí más amor a esa institución. Cuando llegué me enseñaron muchos valores, me enseñaron que tengo que amar al club, que tengo que dejar la vida por el club, que tengo que jugar bien a la pelota, que tengo que ser ganador, que tengo que entrenarme muy bien, que la gente me va a reconocer siempre. Es un club muy grande a nivel internacional y mundial. River ha sido todo para mí”.

Lea más de la entrevista acá