Petro a la Selección: “Ustedes serán las primeras campeonas del mundo, no los hombres”

Continúan los reconocimientos a la Selección Colombia, luego de haber llegado a los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Este miércoles 16 de agosto, el presidente Gustavo Petro condecoró en el Palacio de Nariño a las jugadoras y el cuerpo técnico con la Órden de Boyacá por lo hecho en la Copa.

La ceremonia inició con un sentido minuto de silencia en honor al hermano de Yorelyn Carabalí, quien fue asesinado en una discoteca del norte de Cali en la madrugada del lunes. A su llegada al país, la defensora viajó a la capital vallecaucana, junto con Daniela Caracas, para estar con su familia y despedirse de su familiar. En medio del duro momento, sus compañeras le mandaron un mensaje de apoyo y respaldo.

Tras esto, el Presidente dio unas palabras enalteciendo la labor del grupo cafetero en territorio oceánico y dejó una reflexión respecto a la organización de poderes en el fútbol nacional.

“Las futbolistas, obviamente mujeres, pero el director técnico, el presidente del Comité Olímpico, presidente de la Dimayor, los dirigentes son hombres. La única mujer dirigente es nuestra Ministra de Gobierno. Ese no es un dato cualquiera, al azar. Tiene que ver con una estructura de la sociedad colombiana que le ha entregado el poder tradicionalmente a los hombres. A eso le llaman las feministas, el patriarcado”, sentenció.

Se preguntó la razón por la que el “grado mayor de la condecoración va al profesor (Nelson Abadía) y el grado menor a las futolistas”, no porque no haya un merecimiento del estratega sino por la igualdad en responsabilidades.

#NACIONAL El presidente @PetroGustavo ofrece un minuto de silencio en memoria del hermano de Jorelyn Carabalí, Paulo Andrés, quien fue asesinado en Cali. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/XDmmFCRfbd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 16, 2023

Asimismo sentenció que lo hecho por la Selección es más que un buen resultado deportivo: “Lo que han hecho las jugadoras no es solo meter goles, impedir otros, tratar de tener un resultado favorable, llegar hasta donde se llegó, soñar con llegar más allá, trabajar en equipo. No es solo ese tipo de cosas... Se va mostrando otro tipo de mensaje, un mensaje político, no de partido sino de discusión pública... Es el mensaje de la igualdad de la mujer”.

En este orden de ideas se refirió a temas cuestionables como la Liga Femenina, la cual, en este momento, se lleva a cabo en el primer semestre del año y en el segundo únicamente tienen actividad internacional los tres equipos del país que clasificaron a la Copa Libertadores.

“El presupuesto del año entrante que hoy está discutiendo el Congreso, hay una partida pequeña, pero la primera en la historia... 8 mil millones es el presupuesto que pone el Gobierno para que exista una liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Al convertirse en ley de la República, hay que estar pendientes en su aplicación y no sea plata que se quede guardada en los bancos”, reveló el mandatario.

Finalmente, Petro se animó a decir que es tal el crecimiento del fútbol femenino que, en su opinión, ganarán un mundial “antes que los hombres”: “Van a ser ustedes las primeras campeonas mundiales de fútbol, no van a ser los hombres, así que prepárense... Ese día que se logre, ojalá cuando se salga del partido, aquí encontremos no una realidad de una sociedad que se destruye a sí misma sino una nación vibrante y unida en su diversidad, culturalmente fuerte”.

“Por saber trabajar en equipo, es que ustedes van a ser las próximas campeonas mundiales del fútbol femenino y nosotros las vamos a aplaudir”, concluyó.

Tras esto, el presidente del país otorgó la Órden de Boyacá al grupo de jugadoras, que fueron lideradas por Daniela Montoya, una de las capitanas del seleccionado nacional.