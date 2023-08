Si hay medicamentos para atender cualquier emergencia en hospital de Jericó: alcalde

Antioquia

Luego de la denuncia hecha por el Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), del hospital San Rafael de Jericó, desde se afirmó que actualmente el centro de salud se encontraba con desabastecimiento de insumos médicos, el alcalde de esta localidad del suroeste de Antioquia, David Alonso Toro, desmintió estas versiones luego de reunirse con el gerente del hospital, y aseguró que el centro de salud está en toda la capacidad de atender cualquier emergencia médica de la población o de los turistas que lleguen al territorio durante las Fiestas de la Cometa y la Dulzura.

“Ha habido medicamentos, puede que ser que alguna vez no hallan algunos, pero en lo general ha habido medicamentos, y la preocupación de que vienen las fiestas tradicionales de nuestro pueblo las fiestas de la Cometa y que entonces, va haber una crisis de medicamentos, pues les tengo que decir que no, que medicamentos van a haber se puede atender la demanda, que si hay alguna situación normal de atención de personas que requiera ir al hospital, hay cómo atenderlos, hay ambulancias y hay el equipo y el personal humano para atenderlos”, recalcó el mandatario.

Con el fin de dar garantías a estas afirmaciones, el mandatario se comprometió a que al final de esta semana, las autoridades municipales harán una inspección en el lugar para constatar la actual situación del hospital. El alcalde también reconoció que sí existe una crisis económica al interior de la institución.

“Yo sé que tiene que irse a saneamiento financiero, eso sí o sí le toca, y digamos que eso hace parte del trabajo, entonces, que hay crisis que hay dificultades sí las hay. Lo que necesita uno necesita son médicos enfermeros, enfermeras, personal de la salud comprometidos con el trabajo con su labor, si los hay no digo que no, pero también que entiendan que hoy el tema de la salud es un tema complejo y el hospital de Jericó no es ajeno a ese tema”, agregó.

En cuanto al requerimiento que hacen los profesionales sobre la instalación del servicio de rayos x, el mandatario afirmó que en este hospital si se cuenta con esta atención, sin embargo, por ahora no hay personal de radiología que opere los equipos.