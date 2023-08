Arranca Congreso Internacional de Bioeconomía en Ibagué

Ibagué

Cinco expertos de talla mundial y decenas de investigadores, docentes y estudiantes interesados en temas afines al desarrollo sostenible se reunirán el 17 y el 18 de agosto en la capital tolimense, para celebrar el Primer Congreso Internacional en Bioeconomía en la Universidad de Ibagué.

Es un evento sin antecedentes en la historia de la región, que contempla dos jornadas de ponencias, conferencias centrales, líneas temáticas y exhibición de pósteres acerca de procesos científicos de la región y el país, además de una salida de avistamiento de aves en zona rural de Ibagué.

“Este es un Congreso institucional, regional y nacional, porque nos va a permitir fortalecer el reconocimiento de la economía basada en el aprovechamiento de los recursos naturales, aunar esfuerzos y articular los sectores”, aseguró Lida Marcela Franco Pérez, directora de Investigaciones de Unibagué.

Será una oportunidad ideal para generar conversaciones y conocer casos de éxito frente a iniciativas que se llevan a cabo en sectores de la economía e industrias como la salud, farmacéutica, cosmética, ecoturística y agropecuaria.

¿Por qué el Congreso?

Docentes, investigadores, estudiantes, empresarios y líderes de organizaciones basadas en bioprocesos y bioproducción, entre muchas otras acciones sostenibles, participarán con ponencias y/o como asistentes. Son diversos perfiles, porque la misión de la Universidad es articular esfuerzos para transformar al Tolima en potencia en bioeconomía, con turismo, sistemas agroalimentarios, producción de biomoléculas y mínima generación de residuos.

De hecho, gran parte de esa proyección se manifiesta en Colibrí, el Co-Laboratorio de Investigación en Bioeconomía Regional, inaugurado en diciembre pasado, y en el que se desarrollan importantes procesos científicos tanto en sus 12 laboratorios como en su área experimental de acuaponía.

“La Universidad, en su Proyecto de Desarrollo Institucional, ha plasmado misiones de largo aliento, con objetivos como cambiar realidades locales en el territorio. Para ello, apuesta al fortalecimiento de procesos de investigación, pertinencia, innovación y transferencia tecnológica entre academia, empresa, comunidad y Estado, robusteciendo esta cuádruple hélice”, añadió.

Entre tanto, las conferencias centrales estarán distribuidas entre los dos días, de la siguiente manera:

Jueves 17

Elena Stashenko: química, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, profesora titular laureada y directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (Cenivam).

Gilberto Salcedo Ribero: abogado y especialista en Gestión Pública, con maestría en Gestión de Destinos Turísticos. Experto en turismo, aeronáutica, relaciones exteriores, telecomunicaciones y reestructuración de organizaciones desde los sectores público y privado. Es vicepresidente de Turismo en Procolombia.

Viernes 18

Werner Kloas: biólogo y zoólogo de la Universidad de Karlsruhe, Göttingen (Alemania). Es profesor titular y director del Departamento de Fish Biology, Fisheries and Aquaculture en el Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) en Berlín (Alemania).

Felipe García: ingeniero agrónomo con especialización en Economía Agraria, Rural y Ambiental y magíster en Ciencias Económicas, y en Economía y Desarrollo Rural. Es gerente del Centro de Economía y Finanzas de la Biodiversidad en el Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Luz Marina Mantilla Cárdenas: licenciada en Biología y Química. Tiene estudios de maestría en Biología (área Micología) en la Universidad de los Andes y en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido investigadora y profesora universitaria, y ha dirigido programas de licenciatura en biología. Es la directora General del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi.