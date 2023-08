Un año del gobierno Petro: los aciertos y desaciertos de la paz total

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

En Hora20 el segundo programa en el que hacemos un balance del primer año del gobierno Petro, esta vez con el foco puesto en la paz total y en la seguridad. Se analizaron las decisiones que ha tomado el gobierno en la materia, la invitación a negociar, las demoras en el sometimiento y el cese que arrancará a partir de mañana con el Eln. Se debatió también sobre los aciertos del gobierno, así como de los desaciertos y de las decisiones equivocadas que ha tomado esta administración en un año de gestión.

La paz total, un término que el país empezó a adoptar en el lenguaje informativo y del día a día desde hace más de un año, cuando el presidente Petro habló de la necesidad de desactivar los distintos conflictos que enfrenta el país a través de negociaciones políticas o sometimientos a la justicia, todo con el fin de llevar tranquilidad a las poblaciones más afectadas y garantizar seguridad. Cuando se cumple un año de gestión del gobierno Petro, la paz total ha enfrentado varios obstáculos, ha intentado avanzar, ha decretado ceses al fuego, ha sacado adelante la ley de paz total (o de orden público), pero la ley de sometimiento a casi un año de gobierno ni siquiera ha empezado a ser debatida.

Al tiempo el gobierno ha abierto varias puertas de negociación y sometimiento con las organizaciones armadas que operan en el país. Por ahora el proceso más adelantando es el del Eln, mañana 03 de agosto iniciará un cese al fuego bilateral por seis meses y se instalará el mecanismo de participación de la sociedad civil en la mesa en un proceso que se espera, culminaría en 2025. Los intentos de paz con las disidencias de Iván Mordisco o el Estado Mayor Central como los reconoce el gobierno, han llevado a que dos veces se anuncie la mesa de negociación, pero no se avance, aunue ya hay equipos negociadores y la orden de levantar órdenes de captura, pero el diálogo todavía no inicia. Por otro lado, está el escenario de la Segunda Marquetalia, que hoy tras la revelación de 10AM Hoy por Hoy de Caracol radio sobre la prueba de vida de Iván Márquez se volvió a hablar de la posibilidad de la paz con esta organización disidente del acuerdo de paz del 2016.

Con el clan del Golfo no hay avances en la paz, el gobierno les pide claridad y por ahora se evidencia una ofensiva en capturas e interdicción con esta organización, mientras que la paz urbana en Buenaventura y Medellín busca abrirse un camino entre bandas criminales sin una ley de sometimiento que marque los límites de cómo sería esa especie de rendición.

Lo que dicen los panelistas

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, es un balance de luces y sombras porque tras una confusión inicial muy grande de cómo se hacía camino y cómo se materializaba la paz total, se empezaron a ver frutos importantes y dejando retos enormes, “el avance con Eln es muy importante, llegaron estos líderes al país y creo que realmente se ha ido avanzando a un escenario en el que les cueste más salirse del proceso que continuar en el conflicto”. De otro lado, dijo que sin duda hay cambios y que las cifras son tozudas, “la violencia homicida ha caído en el país, descenso en 14% en zonas más afectadas por conflicto o 170 municipios PDET; eso es algo significativo y eso rompe tendencia creciente desde el 2017 en esas zonas”. Pero al tiempo destacó que la pregunta es “¿cómo se puede realmente asociar y hacer relación de causalidad entre paz total y esos descensos? hubo un aumento del 85% enfrentamientos entre grupos armados, enfrentamientos con afectaciones humanitarias como confinamientos, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales y exfarc, esas afectaciones humanitarias no han caído tanto, son leves y siguen manteniéndose en niveles altos”.

Para Luis Fernando Trejos, profesor universitario, investigador y experto en temas de conflicto, la paz total se implementa en un contexto de cambio de dinámicas de la confrontación armada, “eso inicia con desmovilización AUC, en 2004 cuando Eln implementa política de resistencia armada y con la desmovilización de Farc entonces se da origen a disidencias y hay un cambio en confrontación armada y la paz total llega a esos cambios”, con lo cual, detalla que hoy la violencia ya no es vertical ascendente, sino que hay una violencia horizontal entre grupos armados que defienden territorios y amplían el control de territorios precisamente por consolidar gobernanzas armadas.

Frente a la terna para Fiscal, apuntó que el presidente se anota un hit al postular personas con conocimiento en derecho penal, “el presidente disipa narrativas de que su gobierno es de autoritarismo blando o de deriva totalitaria y de no ser fiscal bolsillo, él toma distancia con eso y manifiesta respeto a la institucionalidad”.

Gerson Arias, asesor experto del Instituto de Paz de los EE. UU, aseguró que la apuesta de paz total representa un quiebre político frente a lo ocurrido en el gobierno anterior, pero también considera que es una apuesta ambiciosa y frágil por las condiciones en las que se da la paz total, “creo que sí falta método y planteamiento frente a lo que ocurra, el tema de disidencias, hablar con bandas, la respuesta inmediata de qué se ofrece y eso tiene un efecto que es dañino”.

Agregó que otro de los desafíos que tiene el gobierno es el tiempo, pues no se cuenta con reelección y cree que en diciembre del 2025 las dinámicas políticas cambiarán y eso impactará en las intenciones de desactivar varios conflictos.

Ariel Ávila, senador de la república, experto en temas de conflicto y ponente de la ley de sometimiento, resaltó que la paz ha tenido cosas interesantes como el tema del Eln con el cese al fuego, cree que la negociación con el EMC una vez arranque va a caminar bien, pero plantea que le preocupa la legitimidad que tiene el proceso en la ciudadanía. De otro lado, digo que hay un problema desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues asegura que se debe dedicar a coordinar las mesas o hacer asistencia técnica, pero que ambas no las pueden hacer porque no termina arrancando ningún proceso. En el tema de seguridad resaltó que hay un deterioro sobre todo en las ciudades del país, un aspecto que no está tan relacionado con la paz total y que preocupa por el aumento del hurto y otros crímenes en las ciudades.

Sobre la terna para Fiscal General, dijo que es buena, que las figuras ternadas han demostrado no ceder ante presiones y que se envía un mensaje de independencia a la investigación, “sí es anticipado y esta semana se puede leer como cortina de humo, pero esto tiene una explicación ante la salida de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, se podría demorar elección”.