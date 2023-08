Molestia en Congreso por ausencia de MinDefensa en debate sobre seguridad

Colombia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, estaba citado este martes 15 de agosto a la Comisión Segunda de Senado para hablar sobre la situación de seguridad en varias regiones del país, sin embrago, el funcionario presentó una excusa en la que señaló que por temas de agenda no podía acudir.

“De manera atenta me permito agradecer la invitación allegada al señor ministro de Defensa Nacional, dr Iván Velásquez Gómez, la citación (…) al respecto, me permito informar que el señor ministro de Defensa Nacional no podrá asistir a la invitación debido a que tiene varios compromisos agendados a con anterioridad, sin embargo por delegación del señor ministro de Defensa Nacional asistirá a la sesión el doctor Rafael Alberto Lara, viceministro para las políticas de defensa y seguridad”, dice la excusa que envió el equipo del ministro a la Comisión y que fue leída por el secretario de la célula legislativa.

Al conocerse la excusa, el senador del Partido Conservador Nicolas Echeverry expresó su molestia por la inasistencia del ministro al debate, pues, según, señaló se trata de la segunda inasistencia a esa célula legislativa.

“Nunca en mi vida política había tenido tanta descortesía del Ejecutivo, y no es que yo lo merezca sino que esta es la Comisión de los servidores que fueron invitados. Ni siquiera se presentan, ni si quiera llaman, honorables senadores. Nosotros hemos venido citando al ministro y perdiendo plata el Congreso, la ciudadanía, y va de excusa en excusa”, dijo el Nicolas Echeverry.