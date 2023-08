Lerma sobre la Selección Colombia: Este proceso está lleno de deseo y hambre de triunfo

Jefferson Lerma con la Selección Colombia (Photo by Maria Jose Segovia/DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

Concluida la primera fecha de la Premiere League, los equipos empiezan a calentar motores para afrontar esta temporada. Por su parte Jefferson Lerma, tuvo su primera aparición con su nuevo equipo y ya acumula 90 minutos con la camiseta del Crystal Palace, un partido en el que salió elogiado por el entrenador Roy Hodgson y hasta su compañero Odsonne Edouard.

El volante de la Selección Colombia habló con ESPN sobre su llegada al equipo inglés y compartió sus opiniones respecto a la Tricolor de cara a las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026. “Se inicia este nuevo proyecto con ilusión, ganas y deseo de triunfar”, señaló el jugador de 28 años que debutó el pasado 12 de agosto, partido donde su equipo se impuso ante el Sheffield United por la mínima.

Las Águilas se ubican en la quinta posición luego del triunfo, asegurando sus primeros tres puntos. “La expectativa colectiva es conseguir los cupos internacionales, lo que me plantaron en el proyecto antes de firmar”, comentó el colombiano respecto al contrato que tiene con el cuadro londinense hasta junio de 2026.

Con la meta de acumular minutos y triunfos en una de las ligas más importantes del mundo, el mediocampista espera también unirse a la Selección. “Es un proceso lleno de ilusión, esperanza y deseo de triunfar en el cual tenemos que trabajar. Anteriormente no nos alcanzó, pero viene un recambio con muchos talentos en este proceso que inició hace un año y medio”, comentó.

Ha tenido conversaciones con Néstor Lorenzo respecto a su misión junto a los demás convocados. “Me dijo: ‘tu vienes acá a jugar de cinco. Entonces para que te vayas preparando y si necesito que vayas más delante lo voy a hacer’. Las cosas son claras, disfruto la posición donde me encuentro y solo queda trabajar y darle buenas sensaciones al entrenador para que siga creyendo en mí y hacer buenos partidos”, afirmó respecto al proceso de preparación de cara a las eliminatorias que iniciarán el próximo 7 de septiembre en el encuentro ante Venezuela.

El futbolista que debutó en el futbol profesional junto al Atlético Huila y que no ha bajado de 30 partidos por temporada desde que llegó a Inglaterra, seguirá enfocado en el proyecto de Roy Hodgson quién se mostró satisfecho con el trabajo en cancha. El exfutbolista inglés declaró que su trabajo fue ‘sobresaliente’ y que su capacidad para estar en todo el campo es algo que destaca del pivote.

Estas fueron las declaraciones de Jefferson Lerma:

Objetivo en el Crystal Palace: Se inicia este nuevo proyecto con ilusión, ganas y deseo de triunfar. Las expectativas colectivas es conseguir los cupos internacionales, lo que me plantaron en el proyecto antes de firmar. Estoy contento, ilusionado y trabajando de la mejor manera, quizás aportar mi grano de arena para llegar a cumplir eso. En lo individual, seguir creciendo, seguir ilusionado y soñando como aquel niño de 12 años que quería ser profesional, he dado un paso más en mi carrera, un nuevo equipo, una nueva ilusión y un nuevo deseo. Sabemos que los cambios tenemos que trabajarlos, a veces vienen con dificultades y ese es el precio que tenemos que tomar y yo creo que va a ser muy positivo para mí.

Regularidad en Inglaterra: Gracias a Dios las lesiones me han respetado. Son cosas que están dentro de nuestra carrera, a unos más que otros y la forma de cuidarse, de trabajar, ayuda a minimizar esas cosas. Una de las claves es eso. Siempre quiero jugar, tengo el deseo, las ganas y me entreno muy bien, si no puedo jugar, son decisiones técnicas, pero quizá no sea por mi culpa y las veces que juego he hecho mi trabajo bien y eso le da confianza al entrenador para que en cualquier momento pueda ponerme.

Mejor momento de la carrera: Sigo creyendo que aún no he tocado el techo y voy a exigirme hasta lo último. Pelaré para trabajar día a día y perfeccionar pequeños detalles, creo que no somos perfectos pero hay que intentar serlos. La temporada pasada fue exitosa para mí a pesar de haber tenido sufrimiento dentro de la temporada, pero el objetivo fue cumplido y quedó la satisfacción y la alegría de que me fui dejando al equipo donde merece estar. Muy contento porque jugué 37 partidos de 38 y sumé muchos goles.

Selección Colombia

¿Qué le pide Néstor Lorenzo? La Selección es muy importante para todos nosotros. Ilusionado de este nuevo proceso, tenemos que minimizar y ser más eficaces en lo que se viene, ya sufrimos anteriormente. Es un proceso lleno de ilusión, esperanza y deseo de triunfar en el cual tenemos que trabajar. Anteriormente no nos alcanzó, pero viene un recambio con muchos talentos, este proceso que inició hace un año y medio, está lleno de deseo y hambre de triunfo. Lorenzo fue claro conmigo en el momento que pudimos hablar antes de tomar las riendas me dijo, ‘tu vienes acá a jugar de cinco’ fue lo que me dijo ‘entonces para que te vayas preparando y si necesito que vayas más delante lo voy a hacer’. Las cosas son claras, disfruto la posición donde me encuentro y solo queda trabajar y darle buenas sensaciones al entrenador para que siga creyendo en mí y hacer buenos partidos.

¿Volante ‘5′ tapón?: Sí claro, todos los partidos los he jugado ahí. No he sido ese ‘box to box’ que he hecho en Premier. Solamente queda trabajar, hay buenos jugadores, en algún momento no voy a estar y tendré que apoyar a los compañeros.

¿Pendiente del FPC?: No lo sigo muy de lleno, pero sigo a mi equipo, me levanto y veo los resultados o amigos me envían información sobre ellos. Por tema de horario, veo poco fútbol y es un poco difícil.

Actualidad del Atlético Huila: La persona que ha llegado al Huila es muy positiva y ambiciosas esa persona está en IDV y ha sido muy triunfador y exitoso, eso ha sido importante y yo veo al Huila por el mismo camino, va a llegar a esa posición donde merece. Tengo gratitud 100% hacia ellos porque fue mi primer equipo y fui feliz. Desearle lo mejor y que sea muy exitoso el proyecto que han iniciado.