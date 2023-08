Denuncian presuntos casos de abuso sexual en un colegio arquidiocesano de Cali

Cali, Valle del Cauca

En las últimas horas, padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa Oficial Llano Verde, sede Calimio Desepaz, protagonizaron una protesta exigiendo acciones frente a presuntos abusos sexuales a menores de edad que habrían sido cometidos por un adolescente y un profesor.

Los participantes decidieron impedir la salida de los docentes y trabajadores del colegio y horas más tarde la protesta terminó con una alteración del orden público la cual debió ser intervenida por el antiguo Esmad de la Policía.

“Hay un caso que está siendo investigado por la Fiscalía que habría ocurrido hace un mes. Se presentaron algunas afectaciones por vandalismo, no hubo persona lesionadas, pero todo está controlado. Se suspendió durante tres días las clases”, precisó Jimmy Dranget, secretario de seguridad de Cali.

Las autoridades preliminarmente indicaron que se trató de una desinformación lo que desencadenó el desorden, se conoció que hay dos casos que están siendo investigados pero que ocurrieron en días anteriores, que presuntamente involucran a un adolescente y que no hay una denuncia en contra de algún docente.

Sin embargo, Caracol Radio habló con la madre de una niña de cinco años que sería una de las víctimas de presunto caso de abuso sexual y ella asegura que pese a que hay una denuncia en la Fiscalía, las autoridades no han avanzado en el caso.

“Mi niña me contó que un joven en el colegio tocó sus partes íntimas y ella me pidió una crema para el dolor. De inmediato, me comuniqué con la docente a cargo del grado de transición y nunca me contestó. Puse en conocimiento de la fiscalía y ha pasado más de un mes y nadie nos ha prestado la atención necesaria”, relató.

La madre agregó que durante la protesta otro padre de familia expresó que su hija había sido víctima de tocamientos por parte de un docente de la institución.

“La madre de un compañerito de mi hija dijo también que el menor fue abusado por este joven. Frente a las denuncias en contra del docente, si él no tiene nada que ver que responda y de la cara”, precisó.

Los padres de familia les exigen a las autoridades acompañamiento, esclarecer lo ocurrido y apartar del cargo a quienes estén involucrados en estos hechos.