Crisis vial en la Transversal del Cusiana ante olvido del Gobierno Nacional

Tunja

Nuevamente está cerrada la Transversal del Cusiana a la altura del kilómetro 84, sector del puente sobre la quebrada Negra, hubo pérdida de banca y el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, afirmó que el estribo de esta estructura está a punto de colapsar por la socavación del río, por lo menos 10 veredas podrían quedar incomunicadas en el municipio de Pajarito; además, el cierre total de esta vía alterna al llano para el tráfico pesado sería indefinido.

Ayer 14 de agosto, Barragán se desplazó hasta el lugar de la emergencia acompañado del director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, Manuel Castellanos, el alcalde de Pajarito, Jesús Noe Riveros y la comunidad de la zona, para evidenciar la magnitud de la emergencia, desde allí, hizo un llamado al gobierno nacional y al Instituto Nacional de Vías.

“Hoy nuevamente se vuelven a presentar problemas en esta carretera, la Transversal del Cusiana, una carretera que tiene mucho abandono, una carretera que tiene más de 20 puntos críticos que cada rato sufren dificultades y que aíslan a la comunidad de Pajarito y al Casanare”, manifestó.

Dijo que esta vía siempre le ha servido de apoyo al Gobierno Nacional y al país cuando hay dificultades sobre la ruta Bogotá – Villavicencio; sin embargo, no ha recibido el apoyo necesario para solucionar la problemática que sigue registrando. Advirtió que de presentarse otro cierre en la vía Bogotá – Villavicencio, los llanos orientales quedarían aislados del resto del país debido a la emergencia que se presenta en este momento sobre la Transversal del Cusiana.

“Hace unos días fue noticia nacional el cierre de la carretera Bogotá – Villavicencio, todo el país puso la atención en esa carretera y la decisión de las autoridades fue mandar el tráfico pesado y todo tipo de tráfico por la vía alterna que es, Sogamoso – Aguazul – Yopal, hoy, unos días después, nuevamente se vuelven a presentar problemas en esta carretera, la Transversal del Cusiana (…) si vuelve a ocurrir algo en la vía Bogotá – Villavicencio, los llanos orientales quedarían aislados porque la carretera del Cusiana está totalmente cerrada”, afirmó.

El mandatario le hizo un llamado al Gobierno Nacional; “hoy pedimos que se nos ayude con las diferentes obras, tenemos otros 17 puntos críticos que necesitan urgentemente que se le pongan los recursos y se invierta en las obras necesarias”.

Caracol Radio habló con Sandra Riveros, líder del sector quien mostró su preocupación ante la incertidumbre de lo que nuevamente pueda pasar con esta vía y la posibilidad de que el cierre sea prolongado.

“El temor es que esta crisis y las dificultades que estamos viviendo tan agudas pues se agudicen más y que como Invias no hace una inversión real sino siempre nos mantienen diciendo que se están haciendo estudios y estudios, pues que este cierre de la vía dure mucho tiempo y que no tengamos ninguna solución”, indicó.

Explicó además que nadie les ha propuesto ninguna alternativa para mitigar esa crisis; “nosotros preguntamos cuál es el plan de mitigación que tienen para este municipio, teniendo en cuenta que son varios los puntos críticos que hay sobre la vía, es una exigencia que nosotros hemos planteado en todos los espacios y que no nos han solucionado”.

Se unió también, al llamado al Gobierno Nacional; “hacemos el llamado realmente desde el Gobierno Nacional, hasta el ministro de Transporte, la Gobernación y el Invias, que hagan una valoración real del estado de esta vía y que nos digan también a las comunidades qué va a pasar y cuál es el plan para afrontar la crisis que estamos viviendo, la crisis vial, la crisis social, la crisis económica”.

Insistió en que decenas de niños no han podido asistir a clases, la comunidad no tiene acceso a servicios de salud, no pueden desplazarse hacia sus lugares de trabajo y están cada vez más aislados.