Conductor que chocó moto contra la de médica muerta no tenía Soat

Horas después de la muerte de María Juliana Murzi Pabón, una médica de 24 años en un accidente de tránsito en Bucaramanga se conoció que el conductor de la motocicleta que ocasionó el choque no tenía documentación. Carlos Enrique Bueno, titular de este despacho informó que esa persona no tenía revisión técnico mecánica, seguro obligatorio de accidentes de tránsito ni licencia de conducción. Es decir, no tenía ningún tipo de póliza que permitiera la atención médica en caso de alguna contingencia como en efecto ocurrió en la intersección de la carrera 27 con avenida González Valencia en la madrugada del lunes 14 de agosto.

El hombre de nacionalidad extranjera, cuya identidad no se suministró, está muy delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI de una de las clínicas de Bucaramanga. Es un hombre en el rango de edad entre 25 y 35 años como la mayoría de las personas que sufren accidentes conduciendo motocicletas. Al parecer trabajaba como domiciliario pues en el lugar del percance había productos lácteos que transportaba.

María Juliana Murzi Pabón, una joven con todo un futuro por delante pierde la vida en un aparatoso accidente en la carrera 27 con Av. González Valencia.



El director de Tránsito de Bucaramanga informó que en el lugar de los hechos hay dos cámaras a través de las cuales se confirmará la primera hipótesis, la de que el conductor de la motocicleta no atendió la luz roja en el semáforo de la avenida González Valencia cuando circulaba en sentido sur norte. Al pasar de manera imprudente, la motocicleta chocó contra la de María Julia Murzi que iba de Floridablanca a la clínica Comuneros a través de la carrera 27.

La médica María Juliana Murzi Pabón murió por las lesiones en el percance. Una de sus amigas, Camila Acevedo relató en Caracol Radio que la víctima estaba apenas a tres meses de recibirse como profesional de la salud en la Universidad de Santander, Udes. Era natural de Arauca donde viven su mamá y una hermana.