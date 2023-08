Video | Los supuestos ovnis que sobrevolaron en Tolima y se hicieron virales en redes

En las últimas horas, se hizo tendencia en las redes sociales varios videos que supuestamente mostrarían una serie de objetos voladores no identificados (ovnis) sobrevolando algunas localidades en el departamento del Tolima.

Las imágenes, que se viralizaron en TikTok, muestran el momento en el que un destello de luz permanece durante varios segundos suspendido en el cielo sobre los municipios de Cajamarca e Ibagué.

“Estoy haciendo este video desde Ibagué, estoy grabando un ovni. ¿Sí se dan cuenta que está cruzando las cuerdas de la luz?”, señala el usuario de la famosa red social de videos, identificado como: @uriel_revelaciones799.

Ovnis en Tolima

Las imágenes, que alcanzaron notoriedad en redes sociales, fueron difundidas días después de que se conociera que un exmilitar de Estados Unidos confirmó la existencia de vida alienígena en medio de una sesión del Congreso norteamericano.

Algunos de los usuarios de TikTok respaldaron la hipótesis de la persona que grabó el video y aseguró que “cada vez son más las pruebas de que no estamos solos en el universo y que existe la vida extraterrstre”.

No obstante, otros de los internautas pusieron en duda la veracidad de las imágenes, que carecen de la calidad suficiente para detallar el objeto, y aseguraron que posiblemente se trataría de una “estación orbital”.

Videos

Es común que en redes sociales se comparta contenido relacionado con estas apariciones en el cielo; sin embargo, últimamente se han popularizado con más rapidez luego que David Grusch, asegurara en el Capitolio en Washington que las autoridades tienen algunos biológicos extraterrestres y aeronaves.

De acuerdo con el exoficial de la Armada, un compañero suyo le contó que un objeto de entre 1,5 y 4,5 metros de diámetro “voló entre dos F-18 y se acercó a 15 metros de las aeronaves”, según cita CBS News.

Así mismo, dijo que existe un programa secreto del gobierno en donde se viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres y que no sólo ha encontrado restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”. David Grusch fue categórico. Afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron una aeronave no humana.