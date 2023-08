Senador Lesmus sobre atentado en Anorí: Autoridades indicaron que era contra el Ejército

Durante el fin de semana del 12 al 13 de agosto se presentaron distintos atentados en el país, dos en Cauca y otro en Antioquia. En los hechos ocurridos en Cauca fallecieron cuatro oficiales, mientras que en Antioquia terminaron heridos dos soldados.

Las disidencias de las Farc se atribuyeron el atentado ocurrido el 12 de agosto en Cauca y aclararon que su actuar es congruente, debido a que aún no hay un cese al fuego. Mientras tanto, se espera que este lunes 14 de agosto se dé un Consejo de Seguridad con presencia del gobernador del Cauca, el ministro de Defensa y el presidente.

De igual forma, se reveló que cerca al atentado ocurrido el 13 de agosto en Anorí, Antioquia, estuvo el senador Juan Felipe Lemus, integrante del Partido de la U. Además, el ataque se presentó justo cuando uniformados estaban desarrollando una jornada de vigilancia por cuenta de una avanzada de seguridad para cuidar al congresista antioqueño, el cual se dirigía al lanzamiento de campaña.

El senador aclaró que se movilizaba en un helicóptero, y antes de aterrizar le informaron que no lo hiciera, pues en la vía que utilizaría para llegar al sitio de campaña se había presentado el atentado. Poco después del ataque, los militares fueron llevados a un centro médico y se aclaró que tenían heridas leves.

Al respecto, el gobernador de Antioquia se pronunció y rechazó los hechos: “Repudiamos el atentado terrorista que dejó 2 soldados heridos por aturdimiento, en Anorí. Avanzan operativos y labores de investigación para esclarecer lo ocurrido. Pronta recuperación para los militares y toda la fuerza de la institucionalidad para dar con los responsables.”.

En Caracol Radio el senador Juan Felipe Lemus comentó que las autoridades confirmaron que el ataque no iba dirigido contra él. “Las autoridades correspondientes indicaron que se trataba de una acción contra el Ejército que está en el territorio. Nosotros llegaríamos a la base militar a eso de las 10:15 de la mañana.

“Cuando estábamos ya sobrevolando el municipio, entró una llamada del comandante de la base a la persona de seguridad e indicó que no podíamos aterrizar, que por favor nos devolviéramos. Esto porque había explotado una carga y salieron afectados dos soldados de la patrulla que nos acompañaría en el recorrido, que va de la base militar al municipio”, señaló.

No obstante, el congresista demostró preocupación, pues indicó que el Gobierno tiene que actuar para que estos hechos no se repitan. “Lo preocupante no es lo que hubiera podido suceder con nosotros, sino la acción sistemática de las Disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública en todo el territorio. Creo que el Gobierno tendrá que hacer eco y dejar las contemplaciones por estos grupos al margen de la ley”.

El congresista afirmó que su visita a esa zona del país fue analizada, pues antes de los hechos se había evidenciado mayor seguridad en el territorio, por lo que se llevó una sorpresa al ser alertado en medio del trayecto. “Es una situación delicada, como en todo el país. Aunque hay regiones o subregiones del departamento donde históricamente ha habido mayor presencia guerrillera, y Anorí es un municipio que ha tenido esa triste tradición, sin embargo, las condiciones de seguridad estaban normales. Por eso nosotros quisimos acompañar ese acto de campaña del candidato de la Alcaldía de Anorí. Es muy extraño que justo el día del lanzamiento suceda ese hecho.”

Finalizó indicando que le preocupa que estos hechos se den meses antes de las elecciones regionales. “Creemos que se trata de una acción de la guerrilla con el ánimo de generar ruido a nivel nacional, y buscar notoriedad. Pero habrá que poner mucha atención, particularmente en esta época electoral, para que esto no se repita o se mitigue.”