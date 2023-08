¿Pueden multar a alguien por orinar en espacio público? Estas serían las sanciones

Miles de ciudadanos en las diferentes ciudades del país suelen utilizar los espacios públicos como baños. Una acción que demuestra falta de cultura ciudadana y que genera en los espacios públicos, principalmente bajo los puentes o en lotes abandonados, malos olores que se incrementan con las altas temperaturas como las que viven actualmente algunas ciudades del país.

Esta acción se encuentra tipificada dentro del Código de Policía en la ley 1801, en el artículo 40 de 2014, la cual fue incluida con el objetivo de que los ciudadanos tengan buenos comportamientos de convivencia, por lo que de incumplirla podría ser sancionado de manera económica

Sanciones correspondientes

En caso de que una persona sea sorprendida haciendo sus necesidades en la calle por un uniformado, o si una persona denuncia sus acciones ante las autoridades, recibirá no solo una sanción económica, sino también sanciones sociales.

Según el Código Nacional de Policía, quien incumpla la ley será sancionado con una multa tipo cuatro, una de las más altas que pueden ser impuestas, pues existen distintas sanciones y valores dependiendo del tipo de infracción; esta equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, una suma de $1.066.656.

Además de la sanción económica, la persona infractora tendrá que participar en una actividad pedagógica de convivencia. El tiempo de permanencia en el programa dependerá del ente encargado.

¿Cómo denunciar a alguien que orina en el espacio público?

Si usted ve a alguien que se encuentra haciendo sus necesidades fisiológicas en el espacio público, puede denunciar sus acercándose al cuadrante de Policía más cercano.

El agente deberá acudir al lugar y verificar si la conducta existió, de confirmarse la infracción, deberá notificar a la persona. Si el infractor es menor de edad, los padres o representantes legales deberán hacerse cargo de las sanciones que sean impuestas.

Por su parte, los infractores podrán presentar un recurso de apelación en caso de no estar conformes con las medidas aplicadas, y el agente deberá verificar las pruebas, para luego confirmar o revocar la medida.

¿Cómo consultar si tiene una multa?

Si desea consultar si tiene algún tipo de multa, como una por orinar en el espacio público, podrá ingresar a la página web del Registro Nacional de Medidas Correctivas y digitar su número y tipo de documento. Una vez haya ingresado la información aparecerán las multas, en caso de que tenga alguna.

Esta es la única manera de confirmar si tiene o no un comparendo, tenga en cuenta que los mensajes de texto que llegan con supuestas multas, suelen ser una modalidad de estafa usada por los delincuentes.

Desde esta página podrá descargar el recibo de pago, y en caso de que cancele en los siguientes 5 días después de que recibió el comparendo, recibirá hasta el 50% de descuento.

En caso de no pagar la multa dentro de los 90 días siguientes a su imposición, el Estado iniciará un proceso de cobro coactivo, incluyendo los intereses generados con el tiempo.

Por su parte, si no realiza el pago en los siguientes seis meses, no solo se hará el cobro coactivo, sino que el infractor recibirá sanciones que incluyen, no poder ser nombrado ni ascendido en cargos públicos, no podrá contratar o renovar contratos con cualquier entidad del Estado, ni tampoco renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.