“Los frailejones son seres mágicos”: director del Jardín Botánico de Nueva York

El doctor Mauricio Diazgranados es un biólogo colombiano y el primer latinoamericano en dirigir científicamente el Jardín Botánico de Nueva York, además, por sus estudios e investigaciones, es la persona que más sabe y la mayor autoridad sobre frailejones en el mundo.

En diálogo con 10AM de Caracol Radio, este científico habló sobre estas especies y aclaró muchas cosas que tal vez las personas no sabían al respecto. En un inicio comentó: “Como colombianos todavía nos falta conocer mucho de la naturaleza de nuestro país, deberíamos conocer todos estos lugares maravillosos”.

Sobre los frailejones señaló: “Desde que estaba saliendo del colegio siempre tenía mucha atracción por recorrer las montañas y un día me fui a un páramo solo a explorar y me encontré con los frailejones, me fascinaron, básicamente son seres mágicos con los cuales uno puede construir una relación muy profunda”.

Cuando ya estaba estudiando biología comencé a aprender mucho más sobre ellos y ya trabajando como docente, tuve la oportunidad de hacer una estadía en Cambridge, Reino Unido. En ese herbario estaba jugando y me topé con los frailejones, pedí claves taxonómicas y en Colombia me dijeron que no existían porque el especialista que más sabía sobre ellos había fallecido”, relató Diazgranados.

Por esta razón fue que desde el 2006 se interesó tanto por estudiar estas especies, el cual fue su tema de doctorado, hablando sobre la evolución y biogeografía de estos a nivel mundial. “Desde entonces he venido trabajando con ellos, es mi pasión y siempre he estado publicando libros o artículos sobre frailejones”.

El doctor en biología aclaró que frailejones en el mundo solo hay en Colombia, Venezuela y Ecuador. Sobre esto comentó que en Ecuador solo hay una especie, en Colombia 90 y en Venezuela 68. “Estos pertenecen a unas plantas emparentadas cercanamente a Venezuela y son un grupo de plantas relativamente recientes” puntualizó el experto.