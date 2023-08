A Carlos Alberto Arias no le avalaron las firmas y prepara recurso de reposición

Manizales

El exsecretario del deporte de la actual administración, dice que aún hay hilos del carrusel de las marionetas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y que estaría detrás de esta decisión, debido a que han realizado las verificaciones del caso frente a estos documentos que entregaron como parte de los requisitos para dejar en firme su candidatura, la cual hasta el momento se encuentra esperando una respuesta final por esta entidad tras presentar un recurso de reposición que usaría como salvavidas para seguir en la contienda política.

“Le demostraremos a la Registraduría que nos quiere invalidar más del 60% de las firmas, entonces algo insólito que sabemos y tenemos las pruebas que en este momento no las podemos decir que hay manos criminales y todo parece indicar que viene del cartel de las marionetas” dijo el aspirante.

También fue enfático en que han venido haciendo seguimiento a esos puntos no avalados por la Registraduría dentro de los cuales destaca que no son congruentes con la realidad, “la Registraduría emitió un certificado en el cual, no avala la cantidad de firmas y nosotros presentaremos el recurso de reposición dentro de estos cinco días siguientes, es decir, hasta el viernes tenemos ese plazo para presentar ese recurso de reposición a la misma Registraduría y acá hay que tener claridad, hay diferentes errores e inconsistencias que se presentan en la validación de estas firmas cometidos por la Registraduría, tenemos unos temas que se discutirán como es un ítem, que dice que las cédulas no corresponden, lo que significan que no hay congruencia entre el número de la cédula y el nombre en el documento de identidad, por ejemplo, mi papá aparece como no firmante en las planillas, mi esposa, mi mamá y más del 97% del equipo que está trabajando conmigo aparece como si no hubiera firmado”, dijo Carlos Alberto Arias.

Fue reiterativo en aclarar que este hecho lo conoció el viernes en horas de la noche y que de inmediato han estado buscando pruebas para refutar la decisión de la Registraduría, “la prueba parcial donde se hablan que muchas personas no están en el censo electoral de la ciudad de Manizales y al corroborarlos nosotros con la página de Registraduría, encontramos que está el código 9 y el 1 que corresponden a Manizales y Caldas, entonces son errores totalmente evidentes flagrantes que en el recurso de reposición que estaremos instaurando en estos próximos días, demostrará a la Registraduría que nos quiere invalidar (…) el clan de las marionetas es gigante y aquí posteriormente radicar este denuncio y conocer el resultado que emita la Registraduría Nacional haremos la denuncia con las respectivas pruebas de esos tentáculos tan grandes que aún tiene la Registraduría”.

Dijo tener las pruebas para que se inicie un proceso frente a la presunta influencia de esas personas vinculadas al carrusel que llevó al ex congresista Mario Castaño a prisión y a otros funcionarios públicos.

“Son errores muy flagrantes y aquí también además de esto de las marionetas, pues tenemos que ser conscientes que en el último informe de la MOE, nos demuestra y nos hace referencia del riesgo que hay con la democracia en Caldas, en nuestra ciudad de Manizales y esto es acorde o de acuerdo a las marionetas, un riesgo de violencia política o física para los líderes sociales y políticos en este caso nuestro movimiento de grupos significativo “Manizales somos todos”.

