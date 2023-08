Alexis Castillo Manyoma llega al fútbol argentino luego de que Estudiantes de La Plata oficializara su fichaje. Tras su debut en el fútbol profesional en 2020 en Cortuluá, el colombiano firmó con el cuadro Pincha hasta junio de 2027. Su nuevo equipo adquirió el 50 por ciento de los derechos, mientras que el conjunto vallecaucano se quedará con la otra mitad.

En sus redes oficiales, el equipo confirmó su llegada. “Nuestro primer refuerzo ya se encuentra en City Bell! Alexis Castillo Manyoma firmó su contrato con el club hasta junio de 2027. Adquirimos el 50% de los derechos económicos de su ficha. ¡Bienvenido Manyo a la Familia Pincha!”, comentaron.

Con esto, el 10 de la Selección Colombia Sub 20, vivirá su primera experiencia internacional. Con grandes participaciones en el Cortuluá, tuvo la oportunidad de ir a Santa Fe, pero el equipo de segunda división no avanzó con las conversaciones para que se produjera el acuerdo final, pues esperaban que acumulara más minutos en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20 antes de su llegada.

Producto del rendimiento que el jugador de 20 años ha demostrado en sus participación con el fútbol colombiano, ya tiene asegurado un lugar en la Liga Argentina que dará inicio el próximo fin de semana. El cuadro de La Plata buscará imponerse ante Belgrano, encuentro donde Alexis Castillo podría ser un buen refuerzo para el tiempo complementario como lo ha demostrado en otras ocasiones.