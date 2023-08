Linda Caicedo: “A mí me quedan muchos mundiales, me duele es por mis compañeras”

Linda Caicedo, atacante de la Selección Colombia Femenina. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maddie Meyer - FIFA

La Selección Colombia cerró una histórica participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las dirigidas por Nelson Abadía accedieron por primera vez a los cuartos de final y estuvieron muy ceca de las semis, pero Inglaterra les arrebató el sueño.

Linda Caicedo fue uno de los emblemas cafeteros en la Copa del Mundo. Con dos goles anotados, la joven atacante cerró un año histórico en el que disputó tres mundiales en diferentes categorías (sub-17, sub-20 y mayores).

Finalizado el ecuentro en Sídney, Linda reconoció que el dolor de la derrota es más que todo por varias de sus compañeros, quienes disputaron en territorio oceánico sus últimas justas. Asimismo se refirió a la lesión de Carolina Arias.

“Siento mucha tristeza. A mí me quedan muchos mundiales, me duele es por mis compañeras porque la mayoría van de salida, por Caro (Arias) que es mi pana y mi amiga. Que salga así de esta manera, me duele”, sentenció.

Y sobre su compañera complementó: “Por ahora no sabemos nada, pero está tranquila y queda esperar qué le sale en los exámenes. Ojalá esté todo bien, ahora eso es lo más importante”.

Finalmente aseguró que aún no asimila el hecho de haber quedado fuera del Mundial y agregó que su salida “se dio de una manera muy triste”. “Nos despedimos de este lindo Mundial, quiero agradecerle a los colombianos, lastimosamente salimos de una manera muy triste, pero hay que asimilarlo y levantar cabeza”, concluyó.

Concluída la participación cafetera, Linda se tomará unos días de descanso y posterior a ello se unirá a trabajos con el Real Madrid, cuya participación en la Liga F (primera división española) iniciará el 9 de septiembre frente al Real Betis.