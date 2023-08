Vida, salud y cambio climático: Petro defendió la declaratoria de emergencia en La Guajira

Colombia

Ante la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria de emergencia para La Guajira, que fue anunciada hace un mes y que está acompañada con la expedición de los 13 decretos con los que pretende enfrentar la crisis en esta región. El mandatario aseguró que el principal objetivo es, precisamente, garantizar el bienestar de las comunidades.

“Lo que nosotros estamos haciendo aquí en los decretos es cambiar la prioridad. La prioridad es, antes que nada, el ser humano, el agua potable. Hemos decretado la emergencia por razones científicas, pero los decretos de emergencia tratan de mitigar esas difíciles relaciones de poder que existen allí”, afirmó el presidente ante los magistrados.

Dentro de estas causas que enunció el mandatario están la pobreza en La Guajira, los efectos del cambio climático que se desencadenen en los fenómenos del Niño y de la Niña, la desnutrición crónica y asuntos sociales, que catalogó como ‘relaciones de poder’. Sobre este punto, de hecho, dijo que “la cantidad de agua en La Guajira en nuestra opinión es suficiente. Lo que ha sucedido es que ha pasado por relaciones de poder que han dejado a las comunidades indígenas, a los más marginados, por fuera del servicio”.

A comienzos de julio, cuando el presidente estuvo despachando desde La Guajira con su gabinete, se anunció que la Reforma a la Salud empezaba a aplicarse en ese territorio. Precisamente los principales cambios que se plantean con este proyecto que cursa en el Congreso se incluyeron en uno de estos decretos, por lo que hizo una defensa especial de esas medidas.

“Tenemos un sistema hospitalario vetusto (antiguo). Lo que llamamos atención primaria en salud es que, en lugar de esperar que el paciente llegue al hospital, que en el caso Wayúu no llega, por razones culturales, sea el sistema de salud el que llegue a donde está la población. Eso implica más costos, por eso no es rentable, por eso un mecanismo de mercado no resuelve. Pero la construcción de ese modelo de atención primaria puede garantizarnos que el sistema de salud llegue hasta la ranchería”, añadió.

Al término de su intervención inicial, que duró 25 minutos, los magistrados de la Corte empezaron a hacerle preguntas más específicas y puntuales al presidente. Una de ellas fue la de la participación de las comunidades en la construcción de estos decretos, frente a lo que dijo el mandatario que “para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, recorrimos La Guajira. Estuvimos una semana despachando desde allí. Esta actividad asamblearia entre el Gobierno y la comunidad hace que el decreto sea un trabajo conjunto con las comunidades”.

De otra parte, el mandatario aseguró que “esta emergencia puede durar hasta febrero o marzo, no podemos decir todavía; para esos meses podría extenderse ya al conjunto de toda Colombia. Si las condiciones se juntan para el mes de febrero y marzo, no retroceden, habría problemas por tanto en nuestros embalses, en la capacidad de producción agraria, en la capacidad de generación eléctrica, pero en el norte siempre sería más radical, más profundo, el problema”.

El presidente, al término de su intervención, permaneció por alrededor de una hora en la audiencia, donde funcionarios de su Gobierno, autoridades locales y otros actores del nivel nacional estuvieron hablando sobre los motivos y alcances de este decreto 1085 de 2023 de emergencia económica para La Guajira.