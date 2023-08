Grupos ilegales estarían delinquiendo, haciéndose pasar por ELN: Gobernador

Antioquia

El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria informó que la inteligencia militar le ha entregado información la cual indica que grupos al margen de la ley estarían cometiendo acciones criminales a nombre de la guerrilla del ELN, grupo que está en medio de conversaciones de paz con el gobierno nacional.

El mandatario expuso que la fuerza pública está investigando cuales acciones son cometidas por el grupo guerrillero y cuales, por el Clan del Golfo, disidencias entre otros.

Hombres armados pintaron grafitis alusivos al ELN en La Unión, Antioquia

“Busquen tratar de endilgárselas a este grupo para que no solo no recaigan sobre ellos, sino de alguna manera generar confusión en la acción de la fuerza pública, entonces, se está evaluando esa información, pero por el momento no tengo información concreta sobre violaciones al cese al fuego por parte del ELN”, señaló el mandatario.

El gobernador Gaviria también dijo que le solicitó a los alcaldes del departamento estar muy pendientes de cualquier acto hostil contra la población de parte del ELN o de cualquier otro grupo armado ilegal.