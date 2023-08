Pese a inversión de $3.078 millones, CDI de Villas de Aranjuez está en abandono

Cartagena

El Distrito de Cartagena invirtió $3.078 millones en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil – CDI de Villas de Aranjuez durante los años 2016 y 2021, esta obra debía garantizar la atención de más de 300 niñas y niños menores de 5 años, sin embargo, ninguno de los dos contratos celebrados cumplió plazos inicialmente establecidos, y fueron liquidados sin que se construyera el CDI.

La obra actualmente se encuentra inconclusa, en estado no funcional, y según la Secretaría de Infraestructura se requerirían alrededor de $3.545 millones adicionales para su finalización.

Los contratos

El primer proceso fue contratado en diciembre de 2016 por la Secretaría de Infraestructura de Cartagena mediante la licitación pública LIC-PUB-011-2016. El valor del contrato fue de $2.738 millones, esos recursos debieron ejecutarse inicialmente en 5 meses. El contratista elegido fue CONSORCIO CDI VILLA DE ARANJUEZ 2016 conformado por: Eduardo Hernández Peña (40%), H&M Infraestructura S.A.S (55%), ING. Construcciones S.A.S: (5%).

En 2021 se liquidó el contrato, y según la documentación reportada en Secop, se alcanzó a ejecutar $2.636 millones de los de $2.738 millones presupuestados. El segundo proceso fue contratado en diciembre del 2021 por la Localidad de La Virgen y Turística mediante la selección abreviada SAMC- ALVT-014-2021. El valor del contrato fue de $907 millones, esos recursos debieron ejecutarse inicialmente en 3 meses.

El contratista elegido fue INVERCONST AC. S.A.S., sin embargo, el proceso se liquidó por mutuo acuerdo en 2022, según lo reportado Secop se alcanzó a ejecutar $442 millones de los $907 millones presupuestados. Estos dos contratos tuvieron en total 4 suspensiones y 8 prórrogas que aumentaron los plazos inicialmente establecidos.

Pese a que las obras contratadas en 2016 debieron finalizar en 2017, ese plazo no se cumplió, el segundo proceso contratado en 2021 debió finalizar en 2022 y tampoco se terminó a tiempo. Funcicar analizó los dos procesos e identificó que hubo situaciones que afectaron la correcta ejecución de las obras:

Falta de planeación

La construcción del CDI de Villas de Aranjuez fue contratada inicialmente por la Secretaría de Infraestructura de Cartagena en diciembre del 2016, sin embargo las obras iniciaron en octubre de 2018 debido a que no se contaban con permisos ni licencias para comenzar las obras, según informó la Secretaría en respuesta a petición. Posteriormente se suspendió la ejecución por festividades de fin de año y luego hubo cambios en las condiciones técnicas de la obra, que aumentaron el costo del proceso.

El segundo proceso tuvo inconvenientes con las instalaciones eléctricas, las cuales no cumplían las condiciones técnicas exigidas para edificios gubernamentales en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Además, el presupuesto asignado era inferior al requerido para culminar la obra en su totalidad, lo que le iba a impedir dejarla en un estado funcional. Lo anterior evidencia que no hubo una adecuada planeación de las obras y por ende esto contribuyó a que los dos procesos tuvieran retrasos.

Cambios en las especificaciones técnicas

En enero de 2019, el ICBF expidió la “Guía para proyectos de infraestructura de atención a la primera infancia GIPI”, en la cual establecía las condiciones que debían tener los CDI del país para su construcción. Debido a que aún se encontraba en ejecución el contrato de diciembre del 2016, la Secretaría de Infraestructura debió actualizar el proyecto y esos cambios aumentaron el valor de las obras.

Con el cambio de gobierno (Dic-2019/Ene-2020), la nueva Secretaría de infraestructura asumió el proceso y señaló que no contaba con recursos para financiar la terminación de las obras, por lo tanto el contrato se liquidó en el año 2021.

Según lo reportado en Secop, el proceso tenía un avance del 95%, sin contar las modificaciones del ICBF que aumentaron el valor inicial. El informe final de interventoría estableció que debían invertirse $2 mil millones adicionales para finalizar la construcción del CDI. En diciembre del 2021, la Localidad 2 contrató la continuidad de las obras por $907 millones, un valor inferior al establecido por la interventoría.

El nuevo contratista alegó que no podía seguir ejecutando el proceso puesto que aparentemente hubo una alteración en el valor de los insumos que lo ponía en situación de pérdida, por lo que sobrevino un desequilibrio económico que no pudo ser superado. Se debe señalar que no hubo documentos que sustentaran ese desequilibrio económico.

$299 millones invertidos en ítems que no estaban en el contrato En el proceso de selección abreviada contratado por la Localidad 2, se pagaron $299 millones para “actividades complementarias” que no estaban en el proyecto inicial. Se debe señalar que no se observaron documentos modificatorios que sustentaran esas actividades ni soportes de cambio en los presupuestos de la obra.

Este proceso fue suspendido dado que el contratista no aportaba las bitácoras de obras, reportes de avance, entre otros documentos que dieran cuenta de la ejecución. La Localidad no sancionó al contratista por estos incumplimientos.

Funcicar recomienda a la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Localidad de la Virgen y Turística y al Concejo Distrital analizar las condiciones de esta obra pública y evaluar asignarle recursos para su terminación o declararla como obra inconclusa, lo cual permitiría que la Contraloría General de la República le haga seguimiento estricto.