Nueva reforma laboral contempla contrato agrario y de protección al sistema familiar

Economía

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que el nuevo texto del proyecto de reforma laboral será presentado oficialmente al Congreso de la República en dos semanas y se incluirán tres nuevos contratos.

Ramírez se pronunció en la rendición de cuentas Trabajamos por el Cambio 2022-2023, que se cumplió este jueves en la capital del país.

En el evento la titular de la cartera Laboral, no adelantó cuales serían los 12 puntos que se le sumaron al anterior texto, pero sí reveló, que lo nuevo en esta reforma es el contrato agrario para la gente que está en el campo porque no se le puede aplicar la misma norma que a la ciudad, la protección al sistema de trabajo familiar y la parte de asociatividad que también es nueva, aunque no dio detalles.

Aseguró también, que se está trabajando en la transición energética porque se van cerrar las empresas y hay que pensar, que va a pasar con sus trabajadores, por lo que hay una propuesta de empleos verdes y las brechas de género.

Aseguró también, que están trabajando en la transición energética porque se van cerrar las empresas y hay que pensar que va a pasar con sus trabajadores, por lo que hay una propuesta de empleos verdes, las brechas de género, así como el tema de las plataformas digitales, la reconversión laboral y los puestos de trabajo.

Explicó Ramírez, que esta iniciativa tiene dos elementos importantes como son: buscar que Colombia transite hacia un enfoque de derechos, es decir, que se desarrolle el artículo 25 de la Constitución y el artículo 53, este último dice que en Colombia debe haber un estatuto laboral y que tenga unos principios que son los que lo deben regir.

“A la estabilidad laboral, el salario móvil y vital, el principio de progresividad, de favorabilidad, la no discriminación, respetar el bloque de constitucionalidad y le hemos colocado a esos cinco los de la Organización Internacional del Trabajo, que también son asumidos por Colombia como el tripartimos que es la herramienta de oro con la cual se trabajan las políticas laborales”, expresó Ramírez.

La titular de la cartera laboral dijo que esta reforma tiene un centro y que Colombia respete los estándares internacionales en materia de derecho individual, en materia de derecho colectivo y en materia de principios.

Agregó, que la segunda parte está en la estabilidad laboral, porque Colombia ya no aguanta los contratos basura. “Necesitamos que efectivamente dar la posibilidad de que la gente pueda tener estabilidad para generar sus ingresos, por lo que colocamos varios tipos de contratación como contrato a término indefinido que es la base, el contrato a término fijo que decimos que puede estar hasta tres años y después se vuelve permanente, el contrato de obra o labor que es por el tiempo que se requiera, pero pagándole prestaciones”.